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BA2 VARYANTI İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

Covid-19 virüsünün görülmeye başlandığı 2019 yılı sonundan bu yana halen devam eden mutasyonlar görülüyor. Bunların en güncel olanı, adını son günlerde sıkça duyduğumuz BA2 varyantı olarak karşımıza çıkıyor. Omicronun alt varyantı olarak tanımlanan BA2 varyantının çok sayıda ülkeye yayıldığı gözlemleniyor. Peki omicron ve BA2 varyantı arasındaki farklar neler? BA2 varyantı omicrondan daha mı tehlikeli? Memorial Bahçelievler Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Aslan Çelebi, BA2 varyantı ve belirtileri hakkında bilgi verdi.

Sağlık 16.03.2022, 10:25
BA2 VARYANTI İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

Hastalığın daha ağır seyrettiğine dair veriler henüz yetersiz

Covid- 19 virüsünün son dönemlerdeki etkin varyantı olan ve yüksek düzeyde bulaşıcılığa sahip omicron varyantı, şu anda dünyadaki Covid enfeksiyonlarının yarısını oluşturmaktadır. En çok görülen Omicron alt varyantı ise BA1 olarak bilinmektedir. Ancak son dönemlerde özellikle Asya ve Avrupa ülkelerinde yine omicron alt varyantı olan BA2'nin neden olduğu vakalarda artışlar görülmektedir.

Covid-19’un BA1 olarak da adlandırılan Omicron varyantından sonra Danimarka ve Hindistan gibi birbirinden uzaktaki ülkelerde BA2 varyantı dominant hale gelmeye başlamıştır. Alfa, Beta, Gamma ve Delta gibi varyantlara oranla farklı bir yapısı olduğu bilinmektedir. Şu anda elimizdeki verilere göre BA2 varyantı, diğer alt varyantlara göre daha hızlı çoğalmakta ve daha fazla bulaşıcı gibi görünmektedir. Buna karşılık BA2 varyantının neden olduğu hastalığın daha ağır seyrettiğine ilişkin veriler henüz yetersizdir. Semptomlar burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı gibi üst solunum yolu şikayetlerini içermektedir.

Omicron ile arasında 20 mutasyon farkı bulunuyor

BA1 ve BA2 benzer olmasına rağmen aralarında 20 farklı mutasyon farkı bulunmaktadır.  İlk olarak Filipinler’de tespit edilen BA2 varyantı İngiltere’de gözlem altıdaki varyant statüsüne alınmıştır. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Covid-19’a yakalananların yüzde 4’ünün şu anda BA2 olduğunu tespit etmiştir. Japonya’da yapılan bir araştırmaya göre hem daha hızlı bulaştığı hem de ciddi hastalığa neden olabildiği gösterilmiştir.  

Belirtilerde burun akıntısı ve tıkanıklığı ön planda

Önceki varyantlara göre son günlerde yaşanan vakalarda daha çok burun akıntısının dominant belirti olduğu görülmektedir. Tıpkı üst solunum yolu enfeksiyonunda olduğu gibi boğaz ağrısı da yaşanmakta ancak burun tıkanıklığı, burun akıntısı gibi belirtiler ön planda saptanmaktadır. Genel olarak ise hastalığın daha ağır seyrettiğine dair bir beklenti yoktur. Son zamanlarda tespit edilen vakalara bakıldığında daha hızlı bulaşan bir varyant olduğu açıkça görülmektedir.

Aşılar sayesinde halen hastalık hafif geçirilebiliyor

Bilindiği üzere Omicron ve alt varyantları aşılı kişileri de etkileyebilmektedir fakat Covid aşılarının hala hastalığın ağır geçirilmesine engel olduğu bilinmektedir. Tüm Covid-19 varyantları gibi Omicron ve BA2 de ileri yaştaki bireyler ve kronik hastalıkları olan kişiler için risk oluşturmaya devam etmektedir. Özellikle bu grupların da aşılanması çok önemlidir. Sonuç olarak tedbirli olunmalı, Covid aşıları ihmal edilmemeli, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmalı, düzenli antikor testleri yapılmalı ve belirti yaşandığında mutlaka PCR testi ile Covid-19 ihtimali dışlanmalıdır. 

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