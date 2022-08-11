Azez’de canlı bomba yakalandı

canlı bomba yeleği ve çok sayıda mühimmat ile yakalandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter’dan yaptığı açıklamada, "Sınırlarımız içinde de, sınır ötesinde de teröristlere göz açtırmayan,

Emniyet Teşkilatımıza, Emniyet İstihbarat Birimlerimize, Jandarmamıza, Suriye Görev Gücü’ndeki Kahraman Evlatlarımıza tebrikler" dedi.