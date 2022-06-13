Azeri şarkıcı kardeşine karaciğerini verdi

Azerbaycanlı ses sanatçısı Narmin Karimbayova, karaciğer yetmezliği teşhisi konulan 41 yaşındaki ağabeyi Kamran Karimbayova’ya karaciğerini verdi. Azeri şarkıcının karaciğeri, ağabeyine Malatya’da gerçekleştirilen operasyon ile nakledildi.

Azerbaycan’da yaşayan, Kamran Karimbayova’ya, Hepapit B’ye bağlı karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu. Karimbayova, araştırmalar ve tavsiyeler üzerine Malatya’da İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne başvurdu. Karimbayova’nın hastanede yapılan tetkikleri sonucunda, 37 yaşındaki ses sanatçısı kardeşi Narmin Karimbayova’nın karaciğer dokusunun uyuşmasıyla kardeşinden alınan karaciğer ile yaşama tutundu.

Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Doç. Dr. Adil Başkıran, Azerbaycanlı ses sanatçısının abisine donör olmak için hastanelerine başvurduğunu belirterek, “ Azerbaycanlı ses sanatçısı Narmin Karimbayova, ağabeyi için karaciğer verici adayı olarak hastanemize başvurdu. Abisi Kamuran Bey Hepatit B’ye bağlı karaciğer yetmezliği bulunmaktaydı. Neriman Karimbayova’nın bütün tetkikleri yapıldı ve karaciğer donörü olarak uygun bulundu. 18 gün önce transplantasyonu gerçekleşti. Şuanda vericimizde alıcımızda çok iyi” dedi.

Turgut Özal Tıp Merkezi’ne yurt dışından birçok hastanın başvurduğunu ifade eden Başkıran, “İnönü Üniversitesi Karaciğer nakli dediğimizde sadece cerrahların yapmış olduğu ameliyatla bitmiyor. Karaciğer naklinde kardiyoloji, anestezi, radyoloji, enfeksiyon hastalıkları gibi diğer bütün ana bilim dallarının bir emeği vardır. Turgut Özal Tıp Merkezi diğer bütün alanlarda da kendini ispatlamıştır. Yurtdışından çok hastamız geldi. Burada çok transplantasyon yaptık. Neriman Karimbayova buraya geldiğinde hiç kimsesi yoktu. İkinci ülkem dediği Türkiye’ye kendini emanet etti. Biz de bu emaneti en güzel şekilde korumaya çalıştık" dedi.

Araştırmalar ve tavsiyeler sonucunda Turgut Özal Tıp Merkezine başvurduklarını belirten ses sanatçısı Narmin Karimbayova, “Kardeşim yıllardır hasta. Biz araştırdık ve hekimler bize Malatya’yı tavsiye ettiler. Buraya geldik tetkikler sonucunda karaciğerim uygun bulundu. Ailemiz çok büyük değil ben de hiç düşünmeden kardeşime donör olmayı kabul ettim. Şükürler olsun ki tam uygun oldu. Şimdi kardeşim de iyi ben de iyiyim. Her şey düzelmeye doğru gidiyor. Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi’ni seçtik ve çok memnunuz” diye konuştu.