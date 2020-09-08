Ayvacık Belediye Başkanı Kalaycı koronaya yakalandı
ÜLKE GENELİNDE SON ZAMANLARDA ARTAN KORONA VİRÜSÜ VAKALARI, HER KESİMDEN İNSANI ETKİLEMEYE BAŞLADI. GEÇEN PAZAR GÜNÜ PARTİSİNİN İLÇE KONGRESİNE KATILAN AYVACIK BELEDİYE BAŞKANI HALİL KALAYCI, BUGÜN KENDİSİNE AİT SOSYAL MEDYA HESABINDA PAYLAŞIMDA BULUNARAK KORONA VİRÜSE YAKALANDIĞINI AÇIKLADI.
Samsun’un Ayvacık Belediye Başkanı Halil Kalaycı, Kovid-19 (korona virüsü) test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
Ülke genelinde son zamanlarda artan korona virüsü vakaları, her kesimden insanı etkilemeye başladı. Geçen pazar günü partisinin ilçe kongresine katılan Ayvacık Belediye Başkanı Halil Kalaycı, bugün kendisine ait sosyal medya hesabında paylaşımda bulunarak korona virüse yakalandığını açıkladı.
Başkan Halil Kalaycı sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Yapılan tetkikler sonucu Kovid-19 testim pozitif çıkmıştır. Dua eder, dua bekleriz. En kısa zamanda sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle, Allah’a emanet olun” dedi.
Ayrıca bugün gerçekleştirilen Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi öncesinde girişte herkesin Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulandı. Pazar günü yapılan AK Parti Ayvacık ilçe kongresine bazı meclis üyeleri ve Başkan Halil Kalaycı da katılmıştı.
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