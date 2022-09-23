Ayşe teyzenin bacağı kesilmeden kurtarıldı

Kayseri’de dizindeki protezden dolayı iltihap kapan bacağı kesilmek üzere olan 57 yaşındaki Ayşe Karahan, Kayseri Şehir Hastanesi’nde uygulanan hiperbarik oksijen tedavisi ile sağlığına kavuştu.

Diz kapaklarındaki sürtünmeden dolayı 1 yıl önce protez ameliyatı olan 57 yaşındaki Ayşe Karahan’ın daha sonra enfeksiyon kapması nedeni bacağında yara oluştu. Yaranın gittikçe büyümesi üzerine hastane hastane dolaşan Karahan’a doktorlar diz kapağından itibaren ampute olması gerektiğini söyledi. Son olarak Kayseri Şehir Hastanesi’ne tedavi olmak için gelen Ayşe Karahan, hiperbarik oksijen tedavisi ile bacağının kesilmesinden kurtularak sağlığına kavuştu.

Hiperbarik oksijen tedavisinin iyileşme sürecinin hızlanmasına destek olduğunu söyleyen Kayseri Şehir Hastanesi Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Uzmanı Dr. Levent Demir, “Hiperbarik oksijen tedavisi, basınç odası dediğimiz kapalı bir ortamda yüksek basınç altında hastaların yüzde 100 oksijen soluduğu tedavi yöntemidir. Bu tedavi yöntemi ile dokulardaki ve hücrelerdeki oksijen miktarını arttırarak iyileşme sürecini destekleme hedeflenir. Ayşe hanımın 1 yıl önce geçirdiği diz protezi ameliyatı sonrası bazı talihsizlikler yaşanmış. Protezi enfekte olmuş ve iltihap kapmış. Daha sonrasında protezi çıkarmak zorunda kalmışlar ancak iltihap geçmemiş, gittikçe ilerlemiş, derinleşmiş ve tüm kemiklerine yayılmış. Bize geldiğinde çok geniş bir yarası vardı, ciddi bir iltihabı vardı. Biz standart tedavilere ek olarak hiperbarik oksijen tedavisini de uygun gördük. O dönemde ortopedistler bacağın kesilmesini öneriyorlardı ancak biz oksijen tedavisi ile oradaki iltihabı kontrol altına alarak bacağın kesilmesini engelledik. Şu anda tedavide gayet iyi gidiyoruz. İnşallah iltihaplar da bitmek üzere, sonra tekrar protezini yapıp kendi ayağıyla hayatına devam etmesini sağlayacağız. Hiperbarik oksijen tedavisi özellikle karbonmonoksit zehirlenmesi dediğimiz soba zehirlenmesinde hayat kurtarıcı ve sakatlık önleyici bir tedavidir. Yine gözdeki dolaşım bozukluğuna bağlı ani gelişen görme kayıplarında, yine kulakta dolaşım bozukluğuna bağlı ani gelişen işitme kayıplarında erken evrede çok etkili bir tedavi yöntemidir. Geniş yanıklarda, radyoterapiye bağlı derin doku hasarlarında yine çok etkili bir tedavi yöntemidir. Diyabete ya da damar tıkanıklığına bağlı ayaklarda gelişen ve bunların kesilmesine neden olan iyileşmeyen yaralarda yine etkili bir tedavi yöntemidir. Kemiklerde ve eklem yüzeylerinde gelişen çürümeye bağlı sakatlık geliştiren hastalıkta da yine çok etkili bir tedavi yöntemidir” dedi.

“Burası olmasaydı sonum kötüydü”

Hiperbarik oksijen tedavisi olmasaydı bacağının kesileceğini söyleyen Ayşe Karahan da, “Benim dizimde kemik sürtünmesi vardı ve protez ameliyatı oldum. Onda da enfeksiyon kaptım. Kayseri Şehir Hastanesi’ne geldim, oksijen tedavisi gördüm 38 gün. Pansumanım da yapıldı ve yaralarım küçüldü şu anda. İyiyim, çok iyiyim. Ayağımı kimseye elletemiyordum, çok büyük yaram vardı ve şu anda çok küçüldü. Yaram neredeyse kuş yuvası kadar büyüktü. Çok büyük açılan bir yaram vardı, içinde de volkan gibi kaynayan enfeksiyonum vardı. Burası gerçekten mükemmel. Doktorlara söyleyecek hiçbir şeyim yok. Hepsi kendi görevini yapıyor, tedavisini uyguluyor. Önce Allah’ın sonra doktorların sayesinde ben bu ana geldim. Ben 3 tane hastane gezdim ve sonucu ben burada buldum. Ben buraya gelmeseydim sonum çok kötü olacaktı. Dizim gidiyordu, kesiliyordu ama burada Levent bey beni mükemmel bir şekilde kurtardı. Bu tedaviyi alırken yanımda bir hasta girdi, adamın kulakları hiç duymuyordu tedaviden sonra kulağı açıldı. Benimle birlikte çok hastalar girdi. Benim yaram iyi olduktan sonra iyi olmadık yara kalmaz. Benim yaramdan görenler korkuyordu. Şu anda hayret edilecek durumda. Yaram mükemmel oldu” ifadelerini kullandı.