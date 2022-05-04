Aynı kadere, aynı doktordan neşter

35 yıllık evli çift üç yıl arayla bypass için ameliyat masasına yattı, ikisinin de tıkalı olan 4’er damarını aynı doktor tarafından değiştirildi.

İzmir’de 35 yıldır aynı yastığa baş koyan Semra (67)- İhsan Gökçen (72) çifti sağlıklarında da ortak kaderi paylaştı. Önce Semra Gökçen, üç yıl sonra da İhsan Gökçen için 4’er damar bypass kararı alındı. Üç yıl arayla çiftin ameliyatını gerçekleştiren Kent Hastanesi Kalp Damar Cerrahı Doç. Dr. Cüneyt Narin, “İki hastamın da sağlıklarına kavuşması en büyük mutluluğum olurken, bu durum da meslek yaşamımın en güzel anıları arasına girdi” dedi.

2 çocuk sahibi olan ev hanımı Semra Gökçen ile makine mühendisi İhsan Gökçen yaşamlarını sağlıklı ve mutlu geçirirken, ilerleyen yaşlarında karşılarına sağlık sorunları çıkmaya başladı. Kalple ilgili ilk problemi üç yıl önce Semra Gökçen yaşadı. Göğüste yanma, kollarında uyuşma şikayetiyle başvurduğu Doç. Dr. Narin 4 damarının tıkalı olduğunu belirledi ve bypass kararı aldı. Semra Gökçen başarılı bir ameliyat geçirdi, kısa sürede normal yaşamına döndü. Aradan geçen üç yılın sonunda ise bu kez İhsan Gökçen için tehlike çanları çalmaya başladı. Elleri şişen, yürürken göğüste hafif ağrı hisseden Gökçen eşiyle aynı kaderi paylaşacağını hiç aklından geçirmedi. Önemsemediği belirtilerin 4 damarının tıkalı olmasından kaynaklandığı saptanan İhsan Gökçen için de bypass kararı alındı. Geçtiğimiz günlerde Kent Hastanesi’nde Doç. Dr. Cüneyt Narin tarafından 4 damar bypass ameliyatı yapılan Gökçen de şikayetlerinden kurtuldu. Kocasıyla aynı kaderi yaşadıklarını belirten Semra Gökçen, “Benim iğne ve doktor fobim var. Doktor ya da iğne görünce tansiyonum 20’ye fırlıyor. Şikayetlerim artınca başvurduğum Doç. Dr. Cüneyt Narin bana o kadar güven verdi ki ne korku ne tansiyon sorunu yaşadım. Damarlarım yenilendi, ben de yenilendim. Sıra eşime geldi, aynı yollardan o da geçti. Ben doktorumdan o kadar memnun kaldım ki, eşimi de ona teslim ettim. Eşim de benim gibi kısa sürede normal yaşamına dönecek, buna inanıyorum” diye konuştu.

Öte yandan böyle tesadüflerin çok nadir görüldüğünü belirten Kent Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Narin, “Gökçen çiftinin damarlarının aynı sayıda tıkalı olması gerçekten ilginç. Bypass olmaları, bunun aynı hekim tarafından yapılması da insana ortak kader, dedirtiyor. Benim için iki hastamın da sağlıklarına kavuşması en büyük mutluluğum olurken, bu durum da meslek yaşamımın en güzel anıları arasına girdi” dedi.