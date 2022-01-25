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Aykut Özdarendeli: “Omicron varyantı için çalışmalarımız devam ediyor”

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Ocak ayı meclis toplantısına katılan ERÜ Aşı Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürü Aykut Özdarendeli, “Omicron varyantı için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Sağlık 25.01.2022, 18:41
Aykut Özdarendeli: “Omicron varyantı için çalışmalarımız devam ediyor”

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Ocak ayı meclis toplantısına katılan ERÜ Aşı Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürü Aykut Özdarendeli, “Omicron varyantı için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

KTO Konferans Salonu’nda yapılan toplantıya KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, ERÜ Aşı Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürü Aykut Özdarendeli, yönetim kurulu ve oda üyeleri katıldı. OSB’lerdeki elektrik kesintisinin bütün üretimi ve ihracatı etkileyeceğini söyleyen KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, “Son günlerde hepinizin bildiği gibi İran kaynaklı doğalgaz arz sıkıntısının ardından bu kez de OSB’lerde elektrik kesintilerine gidilmeye başlandı. Şehrimizde de Kayseri 1. OSB Pazartesi-Salı-Çarşamba günleri, Mimarsinan OSB, İncesu OSB ve Kayseri Serbest Bölge’de ise Çarşamba-Perşembe-Cuma günleri elektrik kesintisi uygulanacak. Bu ne demek, Üretimi, ihracatı, verimliliği olumsuz etkileyecek demek. Türkiye’nin kurtuluşu üretim ve ihracattır. Üretimin kesintiye uğradığı bu dönemde, sanayimizin önemli bir hasar alacağı bir gerçek. Enerji ihtiyacı olan sanayi tesislerinde kısıtlama olmamalı. Sanayimizde kapasite ve üretim ivmelerini yavaşlatacak bu karar ihracatımızı da olumsuz yönde etkileyeceğini düşünüyorum. Bu sürecin doğru bir şekilde yönetilmesi, hasarında minimuma indirilmesi gerekmektedir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızla yaptığımız toplantı sonrası sürecin en az sıkıntı ile aşılabilmesi için çalışmalar yürütülüyor. Üretim ve ihracatın geleceği için enerji arz güvenliği biran önce sağlanmalıdır. Bu sıkıntıyı hep birlikte kamu ve reel sektör birlikte aşacağız. Allah devletimize çok versin. Arzda yaşanılan sıkıntıları bir daha yaşamamak dileğiyle. Tam gaz çalışmaya ve üretmeye devam. Yeri gelmişken Rabbimin bize bahşettiği bu cennet vatanda güneş ve rüzgardan daha çok faydalanmalıyız. Yenilenebilir enerji yatırımları teşvik edilmelidir. Kendi kendine yeten ülke olma mecburiyetimiz var. Savunma sanayiinde, tarımda, gıdada ve enerjide kendi kendine yeten ülke olmak zorundayız” dedi.

“Omicrona karşı çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor”

Türkovac aşısının alfa ve delta varyantlarında koruyuculuğunun tespit edildiğini ve omicron varyantına karşı da çalışmaların devam ettiğini söyleyen ERÜ Aşı Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, “2 yıldır kovid-19 pandemisi bütün dünyada halen devam ediyor. Biz pandeminin Türkiye’de ortaya çıkmasıyla birlikte zaten Erciyes Üniversitesi’nde 2013 yılında kurulan aşı merkezimizde çalışmalarımıza başladık. Bu anlamda da oradaki bilgiler tecrübeler noktasında da pandemi çıktığı zaman merkez olarak çalışmaya hazır bir merkezdik. Erciyes Üniversitesi’nde Rektör hocamızın destek ve Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız bir projeyle aşı çalışmalarına start verdik ve 2020 Martının sonun da virüsü ilk izole eden kurum olduk. İzole edilmesinin ardından aşı çalışmalarına başladık. Ardından klinik öncesi dediğimiz çalışmalar, laboratuvar çalışmaları başladı. Klinik öncesi çalışmalar başladı ve 2021 Haziranından sonra da Faz-3 çalışmaları başladı ve hala devam ediyor. Ülkemize karşı böyle bir görevi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu noktada şu anda Türkovac aşısı, 2021 Aralık sonunda acil kullanım onayı aldı ve üretimine başlandı. Laboratuvardan başlayan bütün çalışmalar ülkemizde gerçekleştirilen bir süreç olması bakımından da Erciyes Üniversitesi olarak tabi ki bizim gururumuzdur. Türkovac ile birlikte ülkemizde bu tür pandemilere, salgınlara artık cevap verebilecek yetişmiş insan gücünün de oluşmaya başladığını düşünüyorum. Biz ERÜ Aşı Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi olarak, hem salgında hem de pandemide hazır bir şekilde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Şu anda varyantlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Alfa ve deltaya karşı Türkovac korumuş olduğunu gösterdi. Şu sıra Omicron varyantıyla ilgili çalışmalarımız bütün hızıyla devam ediyor” ifadelerini kullandı.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da, “Biz özellikle Ömer Gülsoy başkanıma çok teşekkür ediyoruz. Aşının ilk gelişiminden itibaren aşının hangi durumda olduğunu her zaman istişare ediyorduk. Türkiye’de ve Kayseri’de takip eden birçok devlet büyüğümüz, kurumlarımız vardı. Sağ olsun üniversitemizden de bahsetti sayın başkanımız. Ben gerçekten ERÜ Rektörü olmaktan büyük gurur duyuyorum. Meclisimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Gülsoy tarafından ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış’a ve ERÜ Aşı Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’ye plaket ve sertifika takdim edildi.

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