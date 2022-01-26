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Aydın’da tam kapasite ile hizmete giren Engelli Veri Bankası, ülke geneline örnek oluyor

Geçtiğimiz Aralık ayında Aydın Valisi Hüseyin Aksoy tarafından tanıtımı yapılan ve ülke genelinde örnek teşkil eden Engelli ve Süreğen Hastalıklar Bilgi Yönetim Sistemi, il genelindeki engelli ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor. Tam kapasite ile hizmete giren Engelli Veri Bankası ile engelli bireylerin, devletin sunduğu imkanlardan daha iyi yararlanmaları sağlanacak.

Sağlık 26.01.2022, 13:21
Aydın’da tam kapasite ile hizmete giren Engelli Veri Bankası, ülke geneline örnek oluyor

Geçtiğimiz Aralık ayında Aydın Valisi Hüseyin Aksoy tarafından tanıtımı yapılan ve ülke genelinde örnek teşkil eden Engelli ve Süreğen Hastalıklar Bilgi Yönetim Sistemi, il genelindeki engelli ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor. Tam kapasite ile hizmete giren Engelli Veri Bankası ile engelli bireylerin, devletin sunduğu imkanlardan daha iyi yararlanmaları sağlanacak.

Aydın’da yaşayan engelli ve kronik hastalığı olan bireylerin, veri entegrasyonunun sağlanarak, sosyal hizmetlerden faydalanmalarını kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen Engelli ve Süreğen Hastalıklar Bilgi Yönetim Sistemi’nin veri entegrasyon işlemleri tamamlanarak tam kapasite ile hizmete girdi. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un talimatı ve başkanlığında Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nün koordinasyonunda hazırlanan Engelli ve Süreğen Hastalıklar Bilgi Yönetim Sistemi sayesinde tüm engelli bireylerin devletin sunduğu imkanlardan daha iyi yararlanmaları sağlanacak.

Kurumlar arası entegrasyonun da sağlanması ile birlikte Aydın nüfusuna oranı yüzde 3.4 olan yaklaşık 39 bin engelli bireyin hayatı kolaylaştırılırken, bölgesel yoğunluk haritaları ile birlikte koruyucu ve önleyici akademik çalışmalar da yapılabilecek.

“Örnek teşkil ediyor”

Her kurumun veri bankası olduğunu ancak tüm kurumların verilerinin tek bir havuzda toplanması adına sistemin ülke genelinde örnek teşkil ettiğini ifade eden Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz; “Engelli ve Süreğen Hastalıklar Bilgi Yönetim Sistemi, ilimizde valimizin talimatıyla oluşturulan ve tüm engelli bireylerin ve süreğen hastalığı olanların haritalandırıldığı, tüm paydaş kurumlarla beraber verilerin bir sistem üzerinde toplandığı bir platformdur. Aslında proje dizayn edilirken dikkatimizi çeken en önemli hususlardan birisi şuydu. Devletimizin engelli bireylere yönelik çok sayıda ve çeşitlilikte hizmetleri bulunmakta. Bu hizmetlerin akışı noktasında, elbette ki kurumlar kendi içerisinde bu veri bankası ve hizmet çeşitliliğine sahipler ama bunların vatandaşa aktarılması noktasında bazı yavaşlamalar mevcuttu. Bu veri bankası sayesinde ildeki tüm veri havuzları birleştirilmiş oldu. Benzer hizmetler devletimizin tüm kaynaklarında sunulmakta fakat ilk defa veri havuzu ile beraber bütüncül bir yaklaşımla tüm kamu kurum ve kuruluşları tek bir havuzda tüm verilere erişebilmekteler” dedi.

"Veri güvenliği sağlandı”

Veri güvenliğinin sağlanması adına hazırlanan yazılımın Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’ne ait olduğunu sözlerine ekleyen Açıkgöz, “Bu projenin belki de en önemli ayaklarından bir diğeri ise engelli bireylere sunulan koruyucu, önleyici tüm faaliyetlerin proaktif bir biçimde geliştirilmesi ve engelli bireylerin yaşam kalitelerinin artırılmasına yönelik tüm hizmetlerin sunulmasını sağlamaktı. Bölgesel yoğunluk durumuna göre de engellilerin bulunduğu bölgelerde çeşitli akademik çalışmaların yapılması, önleyici, engelleyici faaliyetler ve eğitimlerin o bölgelerde verilebilmesinin sağlanması ve engel durumuna uygun olan ürün ve hizmet çeşitliliğinin o alanlarda daha efektif bir şekilde sunulmasını sağlamaktı. Mahremiyet ölçüleri içerisinde tüm bu verilerin tek bir alanda toplandığı yeni bir platform oluşturulmuş oldu ve bu platformda da üçüncü kişilerin tüm hukuki ve yasal hakları korunarak, özel izinlere tabi olarak çekilecek olan verilerin toparlandığı, bu çekilen verilere göre de hizmetlerin daha kendileri talep etmeden vatandaşlara ulaştırıldığı bir sistemden bahsediyoruz. İşin daha güzel bir tarafı ise bu yazılım tamamen Aydın İl Sağlık Müdürlüğümüze ait. Üçüncü şahıslar tarafından kullanılması, veri güvenliği açısından endişelerin tamamen ortadan kalktığı bir platform haline de getirilmiş oldu. Şu anda bütün kamu kurumları sistemimize entegre” dedi.

“Tam olarak hizmete girdi”

Kurumlar arası veri girişlerinin tamamlandığını ve tam kapasite olarak sistemin hizmete girdiğini belirten Müdür Açıkgöz; “Sistemin içeriğine baktığımızda yüzde 40 oranın üstünde ve altında engel durumu olanları ayrı ayrı kategorize edebiliyoruz. Yaş gruplarına, cinsiyetlerine göre coğrafya analiz sisteminin de koordinasyonunu sağladık. Hangi engel türündeki vatandaşımızın hangi lokasyonda ikamet ettiği, o bölgede kaç tane o engelden vatandaşın bulunduğu gibi tüm verileri tek bir sisteme entegre edebilmiş durumdayız. Valimiz Hüseyin Aksoy’un talimatı ve başkanlığında Engelli ve Süreğen Hastalıklar Bilgi Yönetim Sistemi yaklaşık 2 yıl önce satın alındı ve o günden bu yana tüm kamu kurumlarından bilgi yönetimi ile ilgili veri desenleri oluşturuldu. Bu veri desenleri neticesinde de bilgi akışı sağlanmış oldu. An itibariyle de Engelli ve Süreğen Hastalıklar Bilgi Yönetim Sistemi ilimizde tam olarak hizmete girmiş durumdadır” dedi.

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