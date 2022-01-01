Aydın: “Aile hekimliğimizi geri istiyoruz”

Büyük Birlik Partisi (BBP) Nilüfer İlçe Başkanı Mustafa Aydın, Ahmet Yesevî Mahallesi’nde 2014 yılında açılan 28 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nin kapatılmasına tepki gösterdi.

Ahmet Yesevî Sağlık Merkezinin kapatılıp tabelasının başka mahalleye asılmasına tepki gösteren Aydın, bu durumu kabullenemeyeceklerini söyledi. Aydın, “Büyük çabalar ve zorluklara rağmen 2014 yılında faaliyete geçen sağlık merkezini, mahalle muhtarına ve sakinlerine danışmadan yangından mal kaçırır gibi taşımaları hiç de insanî olmamıştır. Nüfusu 10 bine dayanan bir mahallenin sağlık merkezini kapatıp başka mahalleye taşımak o mahalle sakinlerine hakarettir. Bu mahallede yaşayan insanların ekonomik seviyesine baktığımızda, kararın yanlışı daha da net ortaya çıkacak” dedi.

Yetkililere çağrıda bulunan Mustafa Aydın, “Bu kararı neye göre aldınız? Sağlık merkezini taşıdığınız mahallenin ekonomik seviyesi çok mu düşük? Garibanların ilk uğradığı bir sağlık merkezini, ihtiyacı olmayan bir bölgeye taşımak kime hizmettir? Kapıya astıkları taşınma yazısında, eczaneleri adres göstermek başlı başın bir skandaldır. Alınan bu kararın bir ân önce geri alınmasını istiyoruz. Kapatıp işin içinden çıkmak çare değil. 10 bin insanı mağdur edeceğinize, o mahalleye de bir doktor görevlendirebilirdiniz. Muhtar ve mahalle sakinleri ile beraber bu konunun takipçisi olacağız” diyerek sözlerini tamamladı.