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Ayasofya’nın açılışına katılmıştı… AKP’li vekil corona virüsüne yakalandı iddiası
Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasının ardından 24 Temmuz'da kılınan ilk cuma namazına katılan AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi'nin corona virüsüne yakalandığı iddia edildi.
Sağlık 28.07.2020, 14:07
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Haber Global’in aktardığı habere göre; millletvekillerine yapılan düzenli testler sırasında hiçbir belirti göstermeyen AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi’nin Covid-19 testinin pozitif çıktı.
İddiaya göre; Antakya Devlet Hastanesi’nde gözetim altında olan Şanverdi’nin durumunun iyi olduğu belirtildi. (kaynak: sozcu.com)
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