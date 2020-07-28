Ayasofya’nın açılışına katılmıştı… AKP’li vekil corona virüsüne yakalandı iddiası

Haber Global’in aktardığı habere göre; millletvekillerine yapılan düzenli testler sırasında hiçbir belirti göstermeyen AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi’nin Covid-19 testinin pozitif çıktı.

İddiaya göre; Antakya Devlet Hastanesi’nde gözetim altında olan Şanverdi’nin durumunun iyi olduğu belirtildi. (kaynak: sozcu.com)