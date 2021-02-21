Avusturyalı enfeksiyon uzmanı: Sputnik V aşısı, Kalaşnikov tüfeği kadar güvenilir

Kronen Zeitung gazetesine konuşan Avusturya’nın önde gelen enfeksiyon bilimcisi Prof. Dr. Florian Thalhammer, Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin aynı Kalaşnikov piyade tüfeği gibi güvenilir ve etkili olduğunu dile getirdi.

“Sputnik V, Rus yapımı hafif makineli tüfek Kalaşnikov gibi sade, güvenilir ve etkili” diye konuşan Thalhammer, ayrıca Rus aşısı ile ilgili ‘umut verici verilerin’ saygın bir tıp dergisinde yayınlandığına dikkat çekti.

Rusya’nın Avusturya Büyükelçisi Dmitriy Lyubinskiy, geçen aralıkta Sputnik’e demecinde Rus aşılarını kullanma deneyiminin Avusturya’da büyük ilgi çektiğini, ilaç şirketlerinden elçiliğe birçok başvuru yapıldığını açıklamıştı.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev ise, Sputnik V’nin üretimi konusunda birkaç Avusturyalı şirket ile görüşmeler yapıldığını belirtmişti.

Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ve dünyada Kovid-19'a karşı tescilli ilk aşı olma özelliğine sahip Sputnik V’nin uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki gözlenmedi. Aşı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.

İngiliz saygın tıp dergisi The Lancet, 2 Şubat’ta Sputnik V’nin ciddi yan etkilerin görülmediğini ve yıllarca sürebilecek istikrarlı bir bağışıklık oluşturduğunu gösteren klinik çalışmalarının üçüncü aşamasının ara sonuçlarını yayınlamıştı. 20 binden fazla gönüllüden elde edilen verilere dayanan Lancet makalesinde Sputnik V aşısının yüzde 91.6 düzeyinde etkinliği olduğu da doğrulandı.