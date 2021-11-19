Avusturya’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Avusturya, korona virüs vaka sayılarındaki artış üzerine 12 Aralık’a kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Korona virüs salgınında Avrupa ülkelerinde vaka sayıları artış göstermeye devam ediyor. Günlük bazda rekor düzeyde vaka sayısı açıklamaya devam eden ülkeler, önlemlerini de sertleştiriyor. Vaka sayısındaki artışı kontrol altına almaya çalışan Avusturya, yeni önlemler açıkladı. Günler önce aşı olmayanlara kısıtlamalar getiren Avusturya, ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan etti. Bu kararla Avusturya, kış mevsimi öncesi sokağa çıkma yasağı ilan eden ilk Avrupa ülkesi oldu. Pazartesi günü yürürlüğe girecek ve 10 gün uygulanacak olan yasak, 10 gün daha uzatılabilecek. Alınan önlemler kapsamında temel ihtiyaçları karşılamayan tüm mağazalar ve dükkanlar kapalı olacak. Evden çalışması istenen Avusturya halkı, yalnızca acil durumlarda evlerinden çıkabilecek. Yüz yüze eğitim görmesi gereken öğrenciler için ise okullar 12 Aralık’a kadar açık olacak ve karar yeniden değerlendirilecek.

1 Şubat’tan itibaren aşı zorunlu olacak

Avusturya Başbakanı Alexander Schallenberg, bugün 9 eyaletin valisi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Beşinci dalgayı istemiyoruz” dedi. Schallenberg, uzun süredir aşının zorunlu olmaması yönünde bir fikir birliği olduğunu kaydederek, aşı karşıtlığı ve yalan haberler nedeniyle halkın büyük bir kısmının aşı olmayı reddettiğini söyledi. Schallenberg, 1 Şubat 2022 tarihinden itibaren aşının zorunlu hale getirildiğini de duyurdu.

Avusturya’da nüfusun yüzde 65’i tamamen aşılanmış durumda.