Avustralya’da günlük vaka sayısında rekor

Avustralya’da korona virüs salgınında son 24 saatte 754 yeni vaka tespit edilmesi ile günlük vaka sayısında rekor kırıldı.

Avustralya’da korona virüsle mücadele sürüyor. Avustralya Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülke genelinde son 24 saatte 754 yeni vaka tespit edilirken, 1 kişi hayatını kaybetti. Ülkede son 24 saatte görülen vaka sayısı, salgının başlangıcından bu yana kaydedilen günlük en yüksek vaka sayısı oldu. En çok vaka 681 ile Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde kayda geçti. NSW Eyalet Başbakanı Gladys Berejiklian, 80’li yaşlarındaki bir kişinin virüse yenik düştüğünü ve eyalette toplam can kaybının 117’ye yükseldiğini belirtti. Ülke genelinde toplam can kaybı sayısı ise 972’ye ulaştı.

Victoria eyaletinde 57 yeni vaka, başkent Canberra’ya ev sahipliği yapan Avustralya Başkent Bölgesi’nde (ACT) ise 16 yeni vaka görüldü. Victoria Başbakanı Daniel Andrews, eyaletteki 57 vakanın bir gün önce kaydedilen vakaların iki katından fazla olduğuna değinerek, "57’nin çok büyük bir sayı gibi göründüğünü biliyorum. Ancak bunların büyük çoğunluğu karantinadayken tespit edildiğinden, bu tam olarak istediğimiz şey. Sistem tam olarak olması gerektiği gibi çalışıyor" diye konuştu.