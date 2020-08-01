Avustralya’da Covid-19 vaka sayısı düşüşte, ölü sayısı 200’ü aştı

Avustralya’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 201’e yükseldi. Ülkede son 24 saatte 417 vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı da 17 bin 276 oldu.

Avustralya’da geçtiğimiz Perşembe günü yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının bilançosunda rekor seviyelere ulaşılırken, vaka sayısı düşüşe geçti. Ülkede son 24 saatte 417 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 17 bin 276’ya yükseldi. Yeni vakaların 397’sinin ülkenin en kalabalık ikinci eyaleti Victoria’da, 17’sinin ise en kalabalık eyalet olan Yeni Güney Galler’de kaydedildiği bildirildi. Avustralya’da son 24 saatte 4 kişi hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı ise 201’e ulaştı.

Avustralya’nın 25 milyonluk nüfusunun beşte birine ev sahipliği yapan Melbourne’de iş, gıda alışverişi ve egzersiz yapmak dışında dışarı çıkmak yasak. Kentte halka açık yerlerde maske takılması zorunlu iken, karantina uygulaması da devam ediyor.