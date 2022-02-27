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Avrupalı doktorlar çare bulamadı, Türk doktor ayağa kaldırdı

Arnavutluk’ta doktorların 3 ay ömür biçtiği kanser hastası, Türkiye’de tek ameliyat ile şifa buldu. İyileştikten sonra kontrol için yeniden Türkiye’ye gelen hasta, kendisini ameliyat eden doktoruna sarılarak teşekkür etti.

Sağlık 27.02.2022, 09:30
Avrupalı doktorlar çare bulamadı, Türk doktor ayağa kaldırdı

Arnavutluk’ta doktorların 3 ay ömür biçtiği kanser hastası, Türkiye’de tek ameliyat ile şifa buldu. İyileştikten sonra kontrol için yeniden Türkiye’ye gelen hasta, kendisini ameliyat eden doktoruna sarılarak teşekkür etti.

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da yaşayan kanser hastası Mariata Marco (61), bir süre önce yaptırdığı kan testinde karaciğer fonsksiyonlarında farklılık çıkınca ultrasona girdi. Ultrasonda karaciğerinde kitle tespit edilen Marco’nun pataloji sonucunda kanser hastası olduğu anlaşıldı. Bu süreçte Mariata Marco’nun diş hekimi olan kızı Roberta Marco, Arnavutluk, Avrupa ülkeleri ve Türkiye’de birçok doktorla görüştü. Doktorlar karaciğerde bulunan kitlenin çok büyük olduğunu, karaciğerin tam ortasında bulunduğunu ve ameliyatın riskli olduğunu söyleyerek şans vermedi. Annesinden ümidini kesmeyen Roberta Marco, internetten hastalıkla ilgili videolar izlediği esnada kanser tedavisinde başarılı ameliyatlara imza atan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ünal Aydın’ın videolarına denk geldi ve kendisine mesaj attı. Prof. Dr. Aydın’ın daveti üzerine İzmir’de bulunan Oncolive Kliniği’ne gelen Arnavut hasta, burada ameliyata hazırlandı. 2 günlük hazırlık döneminin ardından ameliyat masasına yatan Mariata Marco, başarılı geçen operasyonun ardından 3 gün hastanede yattı. Daha sonra hastaneden taburcu edilen Marco, sağlığına kavuşarak ülkesi Arnavutluk’a döndü.

Doktoruna şarkıyla teşekkür etti

Birçok doktorun en fazla 3 ay ömür biçtiği ancak Prof. Dr. Ünal Aydın tarafından gerçekleştirilen ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Mariata Marco, Aydın’ın kliniğine yeniden kontrole geldi. Kontrolde oldukça sağlıklı ve neşeli görünen Arnavut hasta, doktoruna sarılarak ve ona şarkı söyleyerek teşekkür etti. Kızı Roberta ve oğlu Gregory ile Türkiye’ye gelen Mariata Marco, sağlığına kavuştuğu mutluluğu melodilere döktü.

"Benim için hiçbir ümit kalmamıştı"

Avrupa ve Türkiye’de çeşitli doktorlara gittiğini ancak doktorların ameliyat için ümit vermemesi üzerine İzmir’deki Oncolive Kliniği’ne geldiğini anlatan Mariata Carlo, Türkiye’ye geldiğinde Prof. Dr. Ünal Aydın ve ekibi tarafından oldukça sıcak karşılandığını ve tedavi sürecinde ne yapılması gerektiğinin madde madde anlatıldığını söyledi. Carlo, "Benim için hiçbir ümit kalmamıştı. Hastalığım dolayısıyla bana 3 aydan kısa bir ömür biçilmişti. İnternet üzerinden Ünal Aydın ile tanışma fırsatı bulduk. Kendisi bize bir hediye gibi oldu. Burada ameliyat oldum ve şimdi sağlığıma kavuştum. Çok mutlu bir şekilde Arnavutluk’a döndük. Kendisi Müslüman bir doktordu ve ben de her şeyden önce Arnavutluk’ta Müslüman bir ailenin ferdiyim. Bu sebepten dolayı da Aydın tarafından tedavi edilmem bana kendimi iyi hissettirdi" dedi.

"Kurtulamaz denilen hastamızı yaklaşık 1 hafta gibi bir süreçte sağlığına kavuşturduk"

Prof. Dr. Ünal Aydın ise, Arnavut hastasını yeniden sağlığına kavuşturduğu için duyduğu mutluluğu dile getirdi. Prof. Dr. Aydın, "Oncolive Kliniği’nde dünyanın her yerinden onkolojik hastaları kabul ediyoruz. Bunu yaparken de ’İyileştirmek İyiliktir Derneği’ adına da yardım ediyoruz. Hastamız Arnavutluk’tan geldi ve kendisine ülkesinde, Avrupa ülkelerinde ve Türkiye’de cerrahi anlamda şans verilmemişti. Hastamızın kızı internetten yaptığı araştırmalar neticesinde kliniğimizle iletişime geçti. Bize raporlarını gönderdiğinde ameliyat şansı verebileceğimizi söyledik. Onlar da hiç vakit kaybetmeden İzmir’e geldiler ve 2 gün gibi kısa bir hazırlık döneminin ardından hastamızı ameliyat masasına aldık. Ameliyatın ardından 3 gün hastanede yattıktan sonra kendisini taburcu ettik. 5’inci günün sonunda da kendisini ülkesine, Arnavutluk’a göndermiş olduk. 3 ay ömür biçilen ve ’kurtulamaz’ denilen hastamızı yaklaşık 1 hafta gibi bir süreçte sağlığına kavuşturduk. Bu anlamda hem ekibime hem de bize destek olan tüm profesyonellere teşekkür ediyorum. Dünyanın pek çok yerinde insanlara ümit olduğumuz için ülkem adına da çok mutluyum. Aynı zamanda bu süreçte insanlarla da çok güçlü dostluklar, arkadaşlıklar kuruyoruz. Mariata da sağlığına kavuştu ve bugün kontrole geldiğinde bize şarkılar söyledi" diye konuştu.

"Türkiye hem teknoloji anlamında hem de tecrübeli hekimler anlamında oldukça ileride"

Sağlık turizmi açısından da bu tarz cerrahi operasyonların önemine değinen Prof. Dr. Aydın, Türkiye’nin sağlık anlamında çok ileri düzeyde olduğunun altını çizdi. Aydın, "Türkiye’nin sağlık alanındaki başarısını da öğrenerek hastamız Türkiye’ye geldi. Kendisine 3 ay ömür biçilmişti ve Türkiye’de bu tarz imkansız görülen hastalıkların tedavi edildiğini inceleyerek buraya geldi. Bu da gösteriyor ki, Türkiye hem teknoloji anlamında hem de tecrübeli hekimler anlamında oldukça ileride. Bizim Oncolive Kliniği’miz de dünyadaki pek çok merkezle yarışır, hatta onlardan daha ileri seviyede diyebilirim. Hastaların buraya gelip kanser ameliyatı olup ve estetik ameliyatı olmuşçasına günü gününe, saati saatine sağlığına kavuşup ülkelerine dönmesi çok ayrı bir anlam taşıyor. Ekonomik anlamda da Türkiye’deki yapılan cerrahi operasyonlar gayet uygun. Bu da sağlık turizmi açısında Türkiye’yi tercih edilebilir ülkeler arasında lider haline getiriyor" açıklamasında bulundu.

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