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Avrupa’dan Türkiye’ye dönen doktor bilimsel çalışmalara imza atmak istiyor

İki yıl önce kariyerini devam ettirmek için Almanya’dan Türkiye’ye dönen ve Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’nde görev yapan Üroloji Uzmanı Dr. Müslim Doğan Değer, Avrupa’da elde ettiği başarılar gibi ülkesinde de bilimsel çalışmalara imza atmayı hedefliyor.

Sağlık 13.04.2022, 10:09 13.04.2022, 12:08
Avrupa’dan Türkiye’ye dönen doktor bilimsel çalışmalara imza atmak istiyor

2013 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimine devam ederken mesleği ile ilgili kendisini geliştirmek üzere Almanya’ya giden Üroloji Uzmanı Dr. Müslim Doğan Değer, orada yaşadığı zorluklar sonrası Türkiye’ye dönme kararı aldı. İlk olarak Güneş Projesi yapma hedefiyle 1 buçuk milyon TL’lik bütçeyle yazar olarak başlayan Dr. Müslim Doğan Değer, Avrupa Üroloji Derneği’nin düzenlediği eğitim programını yüksek dereceyle bitirerek ilk 3 arasında yer aldı. Dr. Doğan Değer’in şimdiki hayali ise, bu başarıları burada da yakalayarak ülkesinde de bilimsel çalışmalara imza atmak. Yaklaşık 1 yıl Almanya’da hem eğitim görüp, hem çalıştığını aktaran Uzman Dr. Müslim Doğan Değer, orada bulunduğu süreç içerisinde Türkiye’de tıp mesleğiyle alakalı yaşanan sorunların benzerlerinin başka bir formda yaşandığını aktardı.

“Başka kültürde yaşamak çok zor, tatile gitmek gibi değil”

Başka bir kültürde yaşamanın zorluklarından bahseden Dr. Müslim Doğan Değer, “Bu durum oraya tatile gitmek gibi değil. Orada yaşarken de her zaman acaba geri dönsem mi diye düşündüm. Ama geri döneceğim zaman ne yapacağıma karar vermem gerekiyordu. Bunları düşünürken şuna karar verdim. Geri döneceğim ve kendimi bilimselliğe vereceğim. Bu başarıları ülkemde yapacağım diye düşündüm. Bunu burada başarabileceğime inandım. Daha sonra geri dönüş kararı aldım. Geri döndükten sonra üroloji uzmanlığına başladım” ifadelerine yer verdi.

“Başka ülkede yaşamaya karar vermeden önce birkaç ay orada yaşayın”

Bu süreçten sonra Avrupa’ya gitmek isteyen birçok meslektaşının kendisi ile iletişim kurduğunu söyleyen Dr. Müslim Doğan Değer, onlara gitmek istedikleri ülkede çalışmaya karar vermeden önce birkaç ay orada yaşamalarını tavsiye ettiğini aktardı. Orada kalmaktan vazgeçip tekrar Türkiye’de düzen kurmak için de bir o kadar zaman harcamak gerektiğini vurgulayan Dr. Değer, bunların da göz önünde bulundurulması gerektiğini hatırlattı.

Meslektaşlarına da hayal kurdurmaya ve yol göstermeye çalıştığını ifade eden Uzman Dr. Değer, “Bu hayalleri ülkemizde kurdukları zaman bunu başka ülkelerde arama ihtiyacı hissetmeyeceklerdir. Onların her zaman hayal kurmasını da sağlamamız lazım. Buradan başka bir ülkeye gittikleri zaman da orada her zaman yurt dışından gelen bir kişi olarak karşılanacaklar. Kabul süreçlerinin çok zor olacağını, bir hastayı başka bilmedikleri ve sonradan öğrendikleri bir dilde muayene etme sürecinde çok vakit harcayacaklarını, bu durumun onları daha çok zorlayacağını söylemek isterim” diye konuştu.

Türkiye’nin tıp eğitimi için daha uygun olduğunu dile getiren Dr. Değer, burada hastası içeriye girdiği zaman ne demek istediğini sözcüklerinden anlayabildiğini fakat bunu farklı bir dilde yapmanın çok daha zor olduğunu aktardı.

“Savunma sanayimiz çok gelişti”

İlgi duyduğu alanlar açısından ilaç endüstrisi ve tıbbi cihaz teknolojilerini Almanya’da gözlemleme imkanı bulduğunu söyleyen Dr. Değer, “Özellikle son zamanlarda İHA’lar, SİHA’lar, savunma sanayimiz çok gelişti. Ben bunu ülkemizde sağlık teknolojilerine de uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Bunun için ne gerekiyorsa üzerime düşeni de yapmaya hazırım. Bu konuda bence Avrupa’da liderliği alabiliriz ve gurur duyacağımız bir alanımız daha olmuş olur diye düşünüyorum” dedi.

Çeşitli proje üreten TÜSEB gibi kurumlar olduğunu belirten Dr. Değer, “Savunma sanayimizin geliştiğini gördüğüm zaman çok hoşuma gidiyor, göğsüm kabarıyor. Bizim sahip olduğumuz bu değerleri gördüğümde kendimi daha da mutlu hissediyorum. Bunu ilaç ve tıbbi cihaz teknolojilerinde, ilaç endüstrisine neden yapmayalım? Bunu yapacak çalışkan, iş gücü açısından uygun birçok gencimiz var. Onun aynısını sağlık sektörüne belki ben de bir tuğla koyaraktan yapmak isterim. Şu andaki en büyük amacım da budur” şeklinde açıklamada bulundu.

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