Avrupa’da Covid-19’a bağlı can kayıpları çığ gibi artıyor

Avrupa’da korona virüs kaynaklı can kaybı sayısı hızla arterken, Covid-19 salgınının ikinci dalgasının en fazla etkilediği İngiltere, Fransa ve İtalya’da ölümler 50 bine ulaştı.

Covid-19 salgınını en şiddetli yaşayan Avrupa ülkelerinde, korona virüs kaynaklı can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Avrupa şu ana kadar rapor edilen vaka ve can kayıpları, küresel vakaların ve can kayıplarının 4’te 1‘ini oluşturuyor. Avrupa’da toplam korona virüs vaka sayısı 16 milyon 646 bin 628’e ulaşırken, toplam can kaybı ise 376 bin 539’a yükseldi. Covid-19 salgınının ikinci dalgasından en fazla etkilenen Avrupa ülkelerinden Fransa’da korona virüs kaynaklı can kayıpları 50 bine yaklaşırken, İngiltere ve İtalya’daki can kaybı sayıları dün itibariyle 50 bini geride bıraktı.

İngiltere’de 55 bin 230 kişi Covid-19’dan hayatını kaybetti

İngiltere’de son 24 saatte 15 bin 450 yeni vaka tespit edilmesi ise toplam vaka sayısı 1 milyon 527 bin 495’e, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 206 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı da 55 bin 230’a yükseldi.

İtalya’da korona virüse bağlı can kaybı sayısı 50 bini aştı

İtalya’da korona virüs salgınında son 24 saatte 22 bin 930 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 431 bin 795’e, son 24 saatte 630 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı da 50 bin 453’e ulaştı.

Fransa’da can kayıpları 50 bine yaklaşıyor

Fransa’da ise son 24 saatte 4 bin 452 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 144 bin 660’a ulaşırken, son 24 saatte 501 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı sayısı da 49 bin 232’ye yükseldi.