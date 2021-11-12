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Avrupa yeniden salgının merkezi mi oluyor

Avrupa ülkelerinde artan korona virüs artışları hükümetleri yeni önlemler almaya yöneltirken, Hollanda’da kısmi kapanmanın gündeme gelmesi, Almanya, Çekya, Slovakya’da önlemlerin arttırılmasının görüşülmesi Avrupa’nın yeniden pandeminin merkezi olabileceği endişelerini arttırdı.

Sağlık 12.11.2021, 14:17
Avrupa yeniden salgının merkezi mi oluyor

Avrupa ülkelerinde artan korona virüs artışları hükümetleri yeni önlemler almaya yöneltirken, Hollanda’da kısmi kapanmanın gündeme gelmesi, Almanya, Çekya, Slovakya’da önlemlerin arttırılmasının görüşülmesi Avrupa’nın yeniden pandeminin merkezi olabileceği endişelerini arttırdı.

Korona virüs salgınının Avrupa ülkelerinde yeniden yükselişe geçmesiyle salgının merkezinin yeniden Avrupa olabileceğine yönelik endişeler artmaya başladı. Kış sezonu öncesi vaka sayılarındaki artış üzerine Avrupa ülkeleri yeni önlemleri görüşüyor. Avrupa Birliği ülkeleri, İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç’in üyesi olduğu Avrupa Ekonomik Alanı nüfusunun yüzde 65’ine iki doz aşı yapılırken, son dönemde aşılama hızında da düşüş yaşanması vaka sayılarında artış görülmesinin nedeni olarak kabul ediliyor. Almanya, Fransa ve Hollanda’da rekor sayıda korona virüs vakası görülürken, bu durum hükümetlerin normale dönmek için vereceği mücadelenin artacağı anlamına geliyor. Hastaneye kaldırılma ve ölüm oranları bir yıl öncesine oranla daha az seviyede görülse de vaka sayılarındaki korkutan artışların ardından hükümetler önlemleri yeniden gündemine aldı.

Avrupa’da vaka sayısında artış

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 7 Kasım haftasında kaydedilen korona virüs salgınına ilişkin son raporu yayınladı. Avrupa ve Rusya’da vaka sayılarında yüzde 7 artışın görüldüğü rapora göre diğer bölgelerde ciddi düşüşler gözlemlendi. Benzer yükseliş korona virüs kaynaklı can kayıplarında da kaydedildi. Raporda, ölüm oranının ise yüzde 10 artış gösterdiği bildirildi.

Almanya’da Noel pazarları kurulmuyor

Almanya’da bazı kentlerde Noel pazarlarının kurulması iptal edildi. 31 Ekim haftasında vaka sayılarında artış gözlenirken, vakaların büyük bir kısmını genç kesimin, hastaneye yatırılanların büyük bir kısmını da 60 yaş üzerindekilerin oluşturduğu aktarıldı. Hastaneye kaldırılan 60 yaş üzerindeki aşısız olanların oranının aşı olanlardan daha yüksek olduğu ifade ediliyor.

Hollanda’da kısmi kapanma gündemde

Hollanda’da büyük etkinliklerin askıya alınması, kafe ve restoranların daha erken saatte faaliyetlerini sonlandırması konuşuluyor. Geçtiğimiz ayın verilerine göre hastanelerde yatan korona virüs hastalarının yüzde 56’sını, yoğun bakımda bulunanların yüzde 70’ini ise aşısız ya da tamamen aşılanmamış kişiler oluşturuyor. Hollanda’da uzmanların kısmi kapanma önermesiyle yaz mevsiminden bu yana ilk kez batı Avrupa ülkesinde kapanma gündeme geliyor.

Öte yandan aşılanma oranının düşük olduğu Letonya’da salgınla mücadele kapsamında ekim ayının ortalarında 4 haftalık karantina uygulandı. Çekya, Slovakya ve Rusya da önlemleri sıkılaştırma kararı alıyor. İtalyan uzmanlar da maske, mesafe ve aşılanma gibi önlemlerin tek başına yetersiz olduğunu savunuyor.

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