Avrupa kupalarında kura heyecanı İstanbul’da yaşanacak

Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek iki günlük organizasyonda, 25 Ağustos Cuma günü UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Aşaması Kura çekimi ile “Yılın Futbolcusu” ve “Yılın Teknik Direktörü” Ödül Töreni yapılacak.

26 Ağustos Cuma günü ise UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde çekilecek kura ile gruplar belirlenecek.

Yılın futbolcusu ve yılın teknik direktörü belli oluyor

Karim Benzema (Real Madrid), Thibaut Courtois (Real Madrid) ve Kevin de Bruyne’nin (Manchester City) aday olduğu “Yılın Futbolcusu” ödülü ile Carlo Ancelotti (Real Madrid), Josep Guardiola (Manchester City) ve Jürgen Klopp’un (Liverpool) aday olduğu “Yılın Teknik Direktörü” ödülleri Haliç Kongre Merkezi’nde sahiplerini bulacak.

Sonia Bompastor (Lyon), Martina Voss Tecklenburg (Almanya), Sarina Wiegman’ın (İngiltere) Yılın Kadın Teknik Direktörü kategorisinde; Beth Mead (Arsenal, İngiltere), Lena Oberdorf (Wolfsburg, Almanya), Alexia Putellas’ın (Barcelona, İspanya) ise Yılın Kadın Futbolcusu kategorisinde aday olduğu Gala Gecesi’nde kadın futbolunun da en başarılı teknik direktör ve futbolcusu da ödüllendirilecek. Ayrıca UEFA Başkanlık Ödülü İtalya Milli Takımı ve Milan’ın eski teknik direktörü Arrigo Sacchi’ye verilecek.

Avrupa futbolunun sezon finali de İstanbul’da

İstanbul Avrupa futbolunun sezon finaline de ev sahipliği yapacak. 2022-2023 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi Finali 10 Haziran 2023’te yine İstanbul’da yapılacak.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Türk futbolunu Avrupa futbolunun zirvesine çıkarmak istiyoruz

UEFA’nın İstanbul’da gerçekleştireceği organizasyonla ilgili ev sahibi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi; “Avrupa Futbolunun zirvesine İstanbul’da ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türk futbolcularının, teknik direktörlerinin ve kulüplerimizin de Avrupa’da zirveye çıkabilmeleri en büyük dileğimiz. Avrupa kupaları finallerinde Türk kulüplerini görmek için Türk futbolunun tüm paydaşlarına ciddi sorumluluklar düşüyor. Biz Türkiye Futbol Federasyonu olarak sorumluluğumuzu biliyoruz. Kulüplerimizle birlikte sorumluluklarımızı yerine getirip Türk futbolunu Avrupa futbolunun zirvesine çıkarmak istiyoruz. Avrupa Kupalarında görev alan hakemlerimizin sayısını artırmak ve performansları yükseltmek için de çalışıyoruz. UEFA Avrupa kupalarında Türk hakemlerinin sayısının artması da yine Türk futbolunun marka değerine katkı sağlayacaktır” dedi.

UEFA Kulüp Müsabakaları Grup Kuraları Çekimi, Ödül Töreni ve Gala Gecesi Programı

25 Ağustos

Saat: 19:00 (Kapı açılış 18:00)

Yer: Haliç Kongre Merkezi

Etkinlik: UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Kuraları Çekimi, Ödül Töreni

Format: Resmi Etkinlik

Saat: 20:30

Yer: Haliç Kongre Merkezi

Etkinlik: Akşam Yemeği

Format: Ayakta kokteyl

26 Ağustos

Saat: 14:00

Yer: Haliç Kongre Merkezi

Etkinlik: UEFA Avrupa Ligi Grup Kuraları Çekimi

Format: Resmi Etkinlik

Saat: 15:30

Yer: Haliç Kongre Merkezi

Etkinlik: UEFA Avrupa Konferans Ligi Grup Kuraları Çekimi

Format: Resmi Etkinlik