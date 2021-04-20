Avrupa İlaç Ajansı: “Johnson & Johnson aşısı güvenli ve etkili”

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Johnson & Johnson (J&J) tarafından korona virüse (Covid-19) karşı geliştirilen aşının güvenli ve etkili olduğunu tekrar onayladı.

Avrupa İlaç Ajansı’ndan Johnson & Johnson tarafından korona virüse (Covid-19) karşı geliştirilen aşının etkisine tekrardan onay geldi. EMA tarafından yapılan yazılı açıklamada, J&J aşısının kan pıhtılaşmasına nadiren neden olduğu gerekçesiyle kullanımı tavsiye edildi. EMA, J&J aşının risk/fayda dengesinin pozitif kaldığını belirterek, aşının faydalarının risklerinden daha ağır bastığını ifade etti.

J&J aşısı tarafından aşılanan yaklaşık 7,5 milyon kişiden 1’inin hayatını kaybettiğini vurgulayan EMA, kan pıhtılaşmasının aşının nadir yan etkileri listesine eklenmesi gerektiğine inandıklarını kaydetti.

Öte yandan J&J Covid-19 aşısı, aşının uygulandığı kişilerde kan pıhtılaşmasına neden olduğu gerekçesiyle aralarında EMA da dahil olmak üzere birçok sağlık kurum ve kuruluşu tarafından incelemeye alınmıştı. Ayrıca birçok ülke tarafından da aşının kullanımı yan etki şüphesi nedeniyle askıya alınmıştı.