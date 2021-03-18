Avrupa İlaç Ajansı: 'AstraZeneca güvenli ve etkili bir aşı'

AstraZeneca’nın Covid-19’a karşı geliştirdiği aşının kan pıhtılaşmasına neden olduğu iddiaları üzerine 20’den fazla ülkede aşının kullanımı askıya alınmıştı. Birleşik Krallık İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Dairesi (MHRA) tarafından yapılan açıklamada, AstraZeneca aşısının “kan pıhtılaşmasına” neden olmadığı duyuruldu. MHRA, “Mevcut tüm verilerin titiz bir bilimsel incelemesinden sonra, mevcut kanıtlar damarlardaki kan pıhtılarının AstraZeneca'nın Covid-19 aşısından kaynaklandığını göstermiyor.” dedi.

MHRA Genel Müdürü June Raine yaptığı açıklamada, MHRA’nın İngiltere'nin aşılama programında kullanılan aşıların güvenliğini değerlendirmeye devam edeceğini aktardı.

DSÖ, aşının kullanılmasını tavsiye etti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından dün yapılan açıklamada, "Şu anda Dünya Sağlık Örgütü, AstraZeneca aşısının faydalarının risklerinden daha ağır bastığını düşünüyor ve aşıların kullanımının devam etmesini tavsiye ediyor" demişti.

AstraZeneca aşısının 20’den fazla ülke kullanımını askıya almıştı

Geçtiğimiz günlerde aralarında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Fransa, Danimarka, Almanya, Hollanda, İzlanda, Lüksemburg, Portekiz, Slovenya, İrlanda, Norveç, İtalya, Avusturya, Estonya, Litvanya, Letonya, Bulgaristan, Romanya, Tayland, Endonezya, Lüksemburg, İspanya ve İsveç’in de bulunduğu 20’den fazla ülke kan pıhtılaşmasına neden olduğu şüphesiyle tedbir amaçlı AstraZeneca aşısının kullanımını askıya almıştı.

Öte yandan, Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA), aşı ile kan pıhtılaşması arasındaki bağlantıya yönelik yürütülen araştırmanın sonuçlarını ilerleyen saatlerde açıklaması bekleniyor.