Avrupa'da 'twindemi' kabusu !

Avrupa'da yapılan bir araştırma, korona nedeniyle girilen karantinalar, maske ve sosyal mesafe önlemleri sebebiyle her yıl neredeyse 650 bin kişinin ölümüne neden olan kış gribinin önlendiğini gösterdi.

Reuters'ın haberine göre, geçen yıl neredeyse ortadan kalkan gribin hızla yükselişe geçmesi Avrupa Birliği'ni (AB) endişelendirdi.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin bu ay verdiği bilgilere göre, grip virüsleri Aralık ortasından bu yana Avrupa'da beklenenden daha yüksek bir oranda.

Yine elde edilen veriler yılın son haftasında grip vakalarının yüzde 43 olarak arttığını söylüyor.

Kontrol Merkezi yetkilileri konuyla ilgili açıklama yaparak, virüsün geri dönmesiyle birlikte alışılmadık bir şekilde yaza kadar uzanan bir grip mevsiminin yaşanabileceğini söyledi.

Uzmanların asıl endişesi ise alışılmamışlık durumu. Grip uzmanı Pasi Penttinen, "Tüm önlemleri kaldırmaya başlayınca en büyük endişemiz uzun zamandır Avrupa nüfusunda bir dolaşım olmadığı için normal mevsimsel grip kalıplarından farklı bir şey yaşamamız" sözlerine yer verdi. Kontrol Merkezi tarafından yayınlanan raporda durum 'twindemi' olarak algılandı ve sağlık sistemlerinin çok zor durumda kalbileceğini söyledi.

Belçika'da durum böyleylen Fransa Sağlık Bakanlığı geçen hafta Paris de dahil olmak üzere 3 bölgede grip salgınının yaşandığını söyledi. Vakaların 72'si ciddi olarak nitelendirildi.