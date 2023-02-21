Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nden CHP İzmir milletvekili Bayır’ın iddiasına ilişkin yalanlama

Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Tacettin Bayır’ın Defne’de İtalyanlar tarafından kurulan sahra hastanesine hiçbir yetkilinin gitmediği iddiasını yalanladı.

CHP İzmir milletvekili Tacettin Bayır’ın 17 Şubat’ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hatay’ın Defne ilçesinde İtalyanlar tarafından kurulan Sahra hastanesine Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel dışında hiçbir yetkilinin gelmediği iddiası üzerine Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı.

Açıklamada, 6 Şubat’taki deprem felaketi sonrası birçok ülkeden arama kurtarma ve tıbbi yardım talebi alındığı ve Dünya Sağlık Teşkilatı ile beraber tıbbi yardım taleplerinin değerlendirildiği belirtildi. Ayrıca açıklamada, Hatay’ın Defne ilçesinde bulunan Atatürk Stadyumu’nun İtalya tarafından kurulacak sahra hastanesi için uygun olabileceğinin öğrenilmesinin ardından AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü yetkililerinin bölgeye ziyaret gerçekleştirdiği aktarıldı. Ziyaret sırasında ise yetkililerin Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel ile yüz yüze görüşme gerçekleştirdiği ve seyyar hastane kurulum gayesinin Güzel ile paylaşıldığı kaydedildi.

İtalyan sahra hastanesinin stadyuma kurulması konusunda gerekli valilik oluru alındı

Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel’in Hatay’da sağlam kalan tek stadyumun Atatürk Stadyumu olduğu, kurulacak olan hastanenin futbol müsabakalarını engelleyeceği ve profesyonel ve amatör düzeyde birçok müsabakanın halen devam ettiği bilgisini yetkililerle paylaştığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bakanlığımız yetkililerince kendilerine futbol müsabakalarının ileri bir tarihe ertelendiği ve hastanenin mevcut şartlar itibari ile futbol müsabakalarından daha önemli olduğu vurgulanmıştır. Konu, Hatay İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Hampolat aracılığı ile Hatay Valisi’ne aktarılmış ve İtalyan Sahra hastanesinin Defne Atatürk Stadyumuna kurulması konusunda gerekli valilik oluru alınmıştır.”

Sahra Hastanesi üç günlük kurulum sürecinin ardından 18 Şubat’ta sağlık hizmeti vermeye başladı

Açıklamada, valilik izninin alınmasının ardından İtalyan ekibiyle birlikte gerekli değerlendirmelerin yapıldığı ve İskenderun Limanı’nda bekleyen sahra hastanesi malzemelerinin hızlı bir şekilde Defne Atatürk Stadyumu’na nakledildiği kaydedildi. Ayrıca, sahra hastanesinin üç günlük kurulum sürecinin ardından 18 Şubat’ta sağlık hizmeti vermeye başladığı belirtilen açıklama şöyle devam etti:

“Bu süreçte, Bakanlığımız Avrupa birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü yetkilileri ve Defne İlçe Sağlık Müdürü Dr. Deniz Güzelyurt ile birlikte rutin ziyaretler yapılmış, gerekli destek sağlanmıştır. Hastanenin sağlık hizmeti vermesi ile birlikte, hem İtalyan sağlık personelinin uyumu hem de vatandaşlarımızın hastanelerde Türk sağlık personeli ile olan alışkanlıklarını devam ettirmek amacıyla 1 doktor 2 paramedik olmak üzere 3 Türk sağlık personeli de hastanede ayrıca görevlendirilmiştir. Ayrıca, 112 ekiplerince iki ambulans hastanede görevlendirilmiştir. Tüm bu süreçlerde İtalya tarafından kontak noktası olarak belirtilen Guiseppe Lepri ve hastanenin medikal direktörü Mario Raviolo ile günlük telefon görüşmeleri ve iki günde bir rutin fiziki hastane ziyaretleri yapılmaktadır. Hastane en son 20 Şubat saat 16.00’da ziyaret edilmiştir.”