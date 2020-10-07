Atla terapi engelli çocuklara şifa oluyor

Beykoz’da otizmli, serabral palsi hastası ve fiziksel engelli ihtiyaç sahibi çocuklara özel atla terapi (hipoterapi) hizmeti başladı. Fizyoterapi uzmanları eşliğinde ilk kez atlarla buluşan çocukların heyecan ve mutlulukları yüzlerine yansıdı.

Dünyada ve Türkiye’de otizmli, serabral palsili ve fiziksel engelli çocukların tedavilerine destek için yaygın kullanılan alternatif bir yöntem olan atla terapi, çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerine büyük katkı sağlıyor. Beykoz Belediyesi’nin ilçedeki engeli çocukların yaşam kalitelerini artırmak ve tıbbi tedavilerine destek olmak amacıyla başlattığı hizmetten ihtiyaç sahibi çocuklar ve aileleri ücretsiz olarak yararlanıyor.

Spor ve oyun bir arada

Uygulama kapsamında refakatçileriyle destek tedavinin verildiği merkezlere getirilen çocuklar, atlarla ilk tanışmanın ardından hayatlarına sağlık katacak seanslara başlıyor. Fizyoterapi uzmanları ve gözetmenler eşliğinde ata binen çocuklar hayvan sevgisi, spor ve oyun yoluyla tedaviye kolaylıkla adapte oluyor.

Doktor raporu gerekli

Atla terapi hizmetinden yararlanmak isteyenlerin, hastalıklarını gösterir sağlık raporu ve ata binmelerine engel olmadığına dair doktor raporunu beyan etmeleri gerekiyor. Merkeze gelen her çocuğa hastalık düzeyleri ve ihtiyaçları doğrultusunda özel program hazırlanıyor. Salgın koşullarına uygun olarak maske, mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde verilen hizmet kapsamında çocukların merkezlere ulaşımları da Beykoz Belediyesi tarafından sağlanıyor.

Atla terapi nedir

Hipoterapi, diğer adıyla “at ile terapi”, atın iyileştirici etkisinden yararlanılarak uygulanan alternatif bir tedavi yöntemi. Atın hareketlerini, uzman terapistin yöntemleriyle birleştirerek uygulanan tedavide atların ritmik yürüyüşlerinden faydalanarak engeli bulunan hastaların kas, denge, koordinasyon ve iletişim becerileri kazanması amaçlanıyor.

Çocukların at ile uyum gösterme isteği; kullanamadığı veya kaybettiği duruşsal reflekslerini ortaya çıkarıyor, var ise artırıyor. Atın ritmik yürüyüşleri ile ortaya çıkan bu uyarılar, hastanın birçok sistemini harekete geçiriyor.

Atla terapi hizmetinden yararlanmak isteyen ailelerin gerekli evraklarla Beykoz Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Engelli Birimi ya da Beykoz Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne başvurması gerekiyor.

Otizmli çocuğunu atla terapiye getiren anne Nurcan Safi, “Beykoz belediyemizin düzenlemiş olduğu atla terapiye çocuğumla birlikte katılım sağlıyorum. Çocuğum on yaşında, otizm tanısı almış bir evladım. Burada ata binerek çocuğumda birçok fayda gördüm. Hem fiziksel hem ruhen. Çünkü buraya gelirken o kadar çok heyecanlı, ruhen de çok mutlu olarak geliyor. Burada aynı zamanda sadece ata binmiyoruz, doğayla baş başa kalıyoruz, sosyalleşiyor çocuklarımız. At üzerinde dengede durmayı da öğreniyor. Oğlumda otizm vardı. Yürümesinde hafif denge sıkıntıları oluyor. Ama atın üzerinde bu denge probleminin biraz daha azaldığını görmekteyim. Fayda sağlamakta. Biz buraya gelmekten çok mutluyuz, çocuğum mutlu oldukça ben de mutlu oluyorum” dedi.

Ata binmekten keyif aldığını belirten engelli bir çocuk, “Ata biniyoruz. Ne güzel. Herkese iyi eğlenceler. Ata binmeyi çok seviyorum” dedi.