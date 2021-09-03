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Aşure kazanları sağlıkçılar için kaynadı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, korona virüsle fedakârca mücadele eden sağlık çalışanlarını unutmadı.

Sağlık 03.09.2021, 17:04
Aşure kazanları sağlıkçılar için kaynadı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, korona virüsle fedakârca mücadele eden sağlık çalışanlarını unutmadı.

Her muharrem ayında şehrin muhtelif noktalarında binlerce kişiye aşure dağıtan Büyükşehir Belediyesi, Bursa genelindeki binlerce sağlık çalışanına da aşure ikramında bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki İl Sağlık Müdürü Dr. Dr. Fevzi Yavuzyılmaz ile birlikte Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi’ni ziyaret ederek, doktordan hasta bakıcıya kadar bütün sağlık çalışanlarına aşure ikramında bulundu. Hastane personeliyle sohbet eden Başkan Alinur Aktaş, fedakârca çalışan sağlıkçılara teşekkür etti.

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