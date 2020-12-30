AstraZeneca'ya kötü haber!

Avrupa İlaç Dairesi (EMA) Direktör Yardımcısı Noel Wathion, ilaç firması AstraZeneca'nın Oxford Üniversitesi ile geliştirdiği korona virüs aşısının, Ocak ayında Avrupa'da kullanımı için kendilerinden onay almasının mümkün olmadığını söyledi.

Noel Wathion, Belçika’nın Het Nieuwsblad gazetesine verdiği demeçte, bu aşı için kendilerine henüz başvuru bile yapılmadığını söyledi.

Wathion Avrupalı yetkililerin elinde aşıya ilişkin çok az bilgi olduğunu kaydetti.

Acil kullanım izni için bile yeterli verinin sunulmadığını söyleyen Wathion, aşının güvenilirliğiyle ilgili daha fazla bilgiye ihtiyaçlarını olduğunu dile getirdi ve firmanın tüm bunların sonrasında resmi başvuruda bulunabileceğini ekledi.

Wathion, aşının Ocak ayında onay almasının olasılık dışı olduğunu söyledi.

Avrupa İlaç Dairesi (EMA) konuyla ilgili açıklama yapmadı.

AstraZeneca geçen hafta ürettikleri aşının korona virüsün mutasyona uğrayan haline karşı koruma sağlayabileceğini açıklamıştı.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock da firmanın İngiliz yetkililere aşıya ait tüm bilgileri içeren bir dosya sunulduğunu açıklamıştı.

AstraZeneca Eylül’de korona virüs aşı çalışmasına katılan deneklerden birinde sebebi açıklanamayan bir hastalık görülmesi üzerine aşının küresel denemelerine ara vermiş, Ekim’de aşı deneyleri, farklı ülkelerde yeniden başlamıştı.

23 Kasım’da İngiliz Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca firması tarafından geliştirilen korona virüs aşısının yüzde 70 oranında koruma sağladığı açıklanmış, aşının uygulama dozuna göre yüzde 90’a kadar koruma sağlayabileceği belirtilmişti. (amerikaninsesi.com)