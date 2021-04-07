AstraZeneca çocuklar üzerindeki aşı denemelerini durdurdu

Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının çocuklar üzerindeki etkililiğini araştıran denemeler, aşının kan pıhtılaşmasına neden olduğu şüphesiyle durduruldu. İngiltere'de Şubat ayında başlayan denemelere 6 ila 17 yaşları arasındaki yaklaşık 300 gönüllü katılmıştı.

Denemelerin durdurulduğunun duyurulmasından sonra gönüllülerin planlanan aktivitelerine devam etmeleri ve soruları için deneme merkezleriyle iletişime geçmeleri gerektiği belirtildi.

Oxford Üniversitesi'nden Profesör Andrew Pollard, denemeninkendisiyle ilgili herhangi bir güvenlik endişesi olmadığını, ancak bilim adamlarının ilaç düzenleyicisinden daha fazla bilgi beklediğini ifade etti. Profesör Pollard, "Pediatrik klinik araştırmada güvenlik endişesi olmasa da, MHRA'dan yetişkinlerde bildirilen nadir tromboz / trombositopeni vakalarının gözden geçirilmesi hakkında ek bilgi bekliyoruz" dedi.

Aşı ile kan pıhtılaşması arasındaki bağlantıyı araştıran Avrupa İlaç Ajansı (EMA) güvenlik komitesi, henüz bir sonuca varmadığını ve incelemenin devam ettiğini belirtti. Önümüzdeki günlerde EMA ve Birleşik Krallık İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu'ndan (MHRA) konuyla ilgili güncelleme yapmaları bekleniyor.

AstraZeneca'nın kan pıhtılaşmaları ile bağlantılı olduğu açık

EMA Anti İnfektifler ve Aşılar Dairesi Başkanı Marco Cavaleri ise erken saatlerde İtalyan basınına yaptığı açıklamada, kan pıhtılaşmalarının AstraZeneca aşısıyla açıkça bağlantılı olduğunu belirtmişti. EMA'nın saatler içinde bunu duyuracağını kaydeden Cavaleri, "Bence şu an, aşı ile bir bağlantısının açık olduğunu söyleyebiliriz. Fakat hala bu reaksiyona neyin neden olduğunu bilmiyoruz" demişti.

AstraZeneca aşısı üzerinde incelemelerin devam ettiğini ve aşılanan gençler üzerinde beklenenden daha fazla beyin trombozu vakası olduğunu aktaran Cavaleri, "Aşı nedeniyle oluşan bu sendromu ayrıntılı olarak tanımlamak için neler olduğuna dair net bir resim elde etmeye çalışıyoruz. Aşılananlar arasında, gençler arasında beklediğimizden daha fazla beyin trombozu vakası bulunuyor" ifadelerini kullanmıştı.

İngiltere'de 7 kişi hayatını kaybetmişti

MHRA tarafından 3 Nisan'da yapılan açıklamada, ülkede aşının uygulandığı 7 kişinin kan pıhtılaşması nedeni ile hayatını kaybettiği bildirilmişti. 24 Mart'a kadar aşılanan 18 milyon kişinin 30'unda pıhtılaşma görüldüğü belirtilmiş, aşının kan pıhtılaşmasına neden olup olmadığının tespit edilmesi için çalışmaların sürdürüldüğü aktarılmıştı.

Johnson aşıyı savundu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bugün Cheshire'da AstraZeneca'nın üretim fabrikasına yaptığı bir ziyarette ilaç düzenleyicisinin aşının devam ettirilmesini önerdiğini belirtmişti. Johnson, aşı olmanın "anahtar şey" olduğunu ifade ederek, aşı olmak için davet edilen herkesin aşı olması gerektiğini vurgulamıştı.

Almanya 60 yaş altı için kullanımı durdurmuştu

Almanya Daimi Aşı Komisyonu (STIKO), AstraZeneca aşısı hakkındaki tavsiyesini güncelleyerek, AstraZeneca aşısının sadece 60 yaş üzerindeki vatandaşlara uygulanması yönünde tavsiyede bulundu. Federal ve eyalet sağlık bakanlıkları, STIKO'nun tavsiyesine uyarak AstraZeneca aşısının ülke genelinde sadece 60 yaşın üzerindeki kadınlar ve erkekler için kullanılmasına karar verdi.

Hollanda'da belediyelere bağlı Sağlık Hizmetleri Birliği, gelen raporlardaki yan etkiler ve ölümler nedeni ile AstraZeneca aşısının kullanımının tamamen durdurulduğunu açıklamıştı.

20'den fazla ülke aşıyı askıya almıştı

Fransa, Danimarka, Almanya, Hollanda, İzlanda, Lüksemburg, Portekiz, Slovenya, İrlanda, Norveç, İtalya, Avusturya, Estonya, Litvanya, Letonya, Bulgaristan, Romanya, Tayland, Endonezya, Lüksemburg, İspanya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve İsveç'in de aralarında bulunduğu 20'den fazla ülke, kan pıhtılaşmasına neden olduğu şüphesiyle AstraZeneca'nın ürettiği korona virüsü aşısının kullanımını askıya almıştı.

EMA ve DSÖ aşının kullanımını tavsiye etmişti

Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) AstraZeneca aşısının "güvenli ve etkili" olduğunu açıklamasının ardından birçok ülke aşıyı yeniden kullanmaya başlamıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de, ülkelere aşıyı kullanmaya devam etme çağrısında bulunmuştu. DSÖ'nün Avrupa Direktörü Hans Kluge, "Şu ana kadar olan vakaların aşıdan mı yoksa diğer tesadüfi faktörlerden mi kaynaklandığını bilmiyoruz. Ancak bu noktada AstraZeneca aşısının faydaları risklerinden çok daha ağır basıyor ve hayat kurtarmak için kullanımı devam etmelidir" demişti.