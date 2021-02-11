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Astım ilaçları Covid-19'a karşı etkili mi? İşte araştırmanın şaşırtıcı sonuçları!

Yeni yapılan bir Oxford araştırmasına göre astım ilaçları Kovid-19'dan hastaneye yatış riskini azaltabilir. Virüsle mücadelede yeni bir umut olan bu ilaçlar aynı zamanda tedavi süresini de kısaltıyor. Bu kolay ulaşılan ve görece hesaplı ilaçlar koronavirüs tedavisinde çığır açabilir.

Sağlık 11.02.2021, 14:11
2007
Astım ilaçları Covid-19'a karşı etkili mi? İşte araştırmanın şaşırtıcı sonuçları!

İngiltere'de Oxford Üniversitesi ‘Kovid-19 erken belirti teşhisi’ için yapılan araştırma sonuçlarına göre, koronavirüsün (Kovid-19) erken teşhisinde astım ilacının kullanılmasının etkili olabileceğini ve hastalığın kötüleşme riskini azalttığını tespit etti.

İngiliz bilim insanları, koronavirüs semptomu göstermeye başlayan kişilerde astım ilacını kullanarak hastalığın ilerlemesinin engellenebileceğini açıkladı. Oxford Üniversitesi'nden Prof. Mona Bafadhel ve meslektaşları, koronavirüs hastalığının başında olan 146 kişi üzerinde bir çalışma gerçekleştirdi. 

İkiye böldükleri grubun yarısı astım ilacı ile tedavi edilirken, diğer yarısına standart koronavirüs tedavisi uygulandı. Astım ilacıyla tedavi edilen grubun, Kovid-19 belirtilerine karşı daha hızlı sonuç verdiği görüldü.

Bafadhel, aşı çalışmaların heyecan verici olduğunu ve acil durumlarda kullanılacak bir ilacın olmadığını, bu nedenle çalışmanın cesaret verici olduğunu belirtti.



"UCUZ, GÜVENLİ, YAYGIN TEDAVİ"

Bafadhel çalışma hakkında yaptığı açıklamada “Aşılar açıkça çok heyecan verici, ancak şu anda kötü olduğunuzda daha kötüleşmenizi engelleyecek bir ilaç yok. İnhale steroid gibi nispeten güvenli, yaygın olarak bulunan ve iyi çalışılmış bir ilacın salgın sırasında yaşadığımız baskılar (fiziki) üzerinde bir etkisi olabileceğine yürekten sevindim" dedi.

North Bristol Akciğer Merkezi ve Bristol Üniversitesi'nde solunum tıbbı danışmanı kıdemli öğretim görevlisi Dr. James Dodd çalışma hakkında yaptığı açıklamada “Eğer bu düzeyde etkililik, daha yaşlı yaş gruplar da dahil olmak üzere daha büyük bir çalışmada yeniden üretilirse, gerçekten potansiyel olarak toplumda Kovid-19 teşhisi konmuş hastalar için çok heyecan verici, ucuz, güvenli, yaygın olarak bulunan bir tedavi olacaktır” dedi.

ARAŞTIRMA NASIL YAPILDI?

Astım ilaçlarının söz konusu etkisi, Kovid-19'un semptomlarının ortaya çıkmasının ardından yedi gün içerisinde kullanılması durumunda ortaya çıkıyor.

Araştırma, kronik akciğer rahatsızlıkları ve astımın tedavisinde kullanılan ve budesonit etken maddesine sahip ilaçlarla gerçekleştirildi.

Oxford Üniversitesi'nin 146 hastanın 28 gün boyunca izlenmesiyle yapılan çalışmasında, budesonit maddesinin solunum yoluyla alınması, yoğun bakım ya da hastaneye yatış riskini diğer hastalara göre yüzde 90 oranında azalttı.

Araştırmacıların söz konusu çalışma için başlangıç noktası, astım ilacı kullanan kişilerin Kovid-19 hastalığını diğer hastalara göre daha hafif atlatmasına ilişkin gözlemler oldu.

Steroid içeren solunum yolu ilaçlarını düzenli kullanan bireylerde, Kovid-19'dan dolayı hastaneye başvurma oranlarının görece düşük olması araştırmacıların dikkatini çekti.

Varılan sonuçlara göre, budesonit maddesini kullanan hastalarda yüksek ateşin daha hızlı düşürüldüğü ve semptomların daha hafif seyrettiği belirlendi.

TEDAVİ SEÇENEKLERİ ÇEŞİTLENİYOR

Aşı çalışmalarının yanı sıra, hastalığı tedavisinde kullanılabilecek yöntemler de zaman içerisinde çeşitleniyor.

Geçen ay Kovid-19 hastalarının durumlarının ağırlaşmasını önlemeyi amaçlayan yeni bir tedavinin geniş çaplı denemelerine İngiltere'de başlandı.

Hull Royal Infirmary Hastanesi'nde ilk hastaya uygulanan tedavi, viral enfeksiyona karşı vücudun ürettiği interferon beta proteininin solunum yoluyla akciğerlere ulaştırılmasını içeriyor.

Bu proteinle bağışıklık sisteminin harekete geçirilerek hücrelerin virüslere karşı hazırlanması öngörülüyor.

İlk denemelerden elde edilen bulgular, hastanede tedavi gören Kovid-19 hastalarında solunum cihazına bağlanma ihtimalini yüzde 80'e yakın azalttığını gösterdi.

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