Aspirin kullanımına dikkat

İskenderun Gelişim Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Okan Uzun, ağrı kesici, ateş düşürücü olarak kullanılan aspirinin, kalp damar hastalıklarına karşı koruyucu etkisinin olduğunu belirterek, hastaları aspirini hekim kontrolünde kullanmaları yönünde uyardı.

Aspirinin hangi durumlarda kullanıldığı hakkında bilgiler veren Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Okan Uzun, “Kalp damar hastalıklarının en yaygın sebebi damar sertliği olarak adlandırılan ateroskleroz olup, yaşam tarzımız ve beslenme alışkanlıklarımızla doğrudan alakalı bir durumdur. Hastalık üreten hareketsiz yaşam, kötü beslenme, şişmanlık, tütün kullanımı gibi alışkanlıklarımızdan vazgeçmeden, kan sulandırıcı ilaç alarak, kalp hastalığından korunmamız mümkün değildir. Kalp - damar hastalığı olan, kalp krizi geçirmiş, balon-stent tedavisi yapılmış veya koroner bypass operasyonu geçirmiş kişilerde yararlı olduğunu ortaya koymuştur. Günümüzde, kalp damar veya beyin damar hastalığı geçirmiş hastaların, her hangi bir engelleyici durumu yoksa düşük doz aspirini ömür boyu kullanması tavsiye edilir” açıklamasında bulundu.

Aspirini kimler kullanabilir?

Aspirinin en önemli yan etkisinin kanama olduğunu belirten Uzm. Dr. Ahmet Okan Uzun, “Kanamaların çoğu mide-bağırsak kanamaları olup, bazı kanamalar hayatı tehdit edecek kadar ciddi olabilir. Bunların en ölümcülü ise beyin kanamasıdır. Aspirine bağlı kanama riski en yüksek olanlar, daha önce ülser veya kanama geçirenler, yaşı 60 ve üzeri olanlar, yüksek doz ilaç alanlar, birlikte kortizon veya ek kan sulandırıcı ilaç alan hastalardır. Kanama riski yüksek hastalar, aspirin almak zorunda ise beraberinde mide koruyucu tedavi de verilmelidir. Koroner damar hastalığı bulunan ve aspirin kullanmasına mani bir durumu olmayan tüm hastalar için aspirin yararlıdır ve ömür boyu önerilmektedir. Bilinen kalp hastalığı olmayanlarda, aspirin kullanma kararını hekim vermelidir. Kalp damar hastalığı riski düşük olanların aspirin kullanmasının anlamı yoktur. Ayrıca, kalp damar hastalığı olmayan 50 yaş altı bireylerde ve klinik olarak kalp- damar hastalığı oluşmamış diyabetik hastalarda koruyucu olur beklentisi ile aspirin kullanılması önerilmez” dedi.