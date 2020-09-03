ASKON Bursa’dan kan bağışı

Pandemi sürecinde düşen kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmak için harekete geçen ASKON Bursa Şubesi, Kızılay’a kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay Bursa Kan Merkezi’nin, koronavirüs salgını nedeniyle azalan kan stoklarının yeniden istenilen seviyelere gelmesi için yaptığı çağrılar Bursalılar tarafından karşılıksız bırakılmıyor.

Anadolu Aslanları örnek oldu

Heykel’de bulunan Türk Kızılay Bursa Kan Merkezi’ne giderek kan ve kök hücre bağışında bulunan Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Bursa Şubesi Başkanı Emre Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri herkesi bu süreçte Kızılay’a destek vermeye çağırdılar.

Kan vermeye gelen ASKON Bursa Şubesi Yönetim Kurulu’nu, Türk Kızılay Bursa Kan Merkezi Müdürü Dr Orhan Emin Latif ve Kızılay Güney Marmara Bölge Kan Merkezi Kök Hücre Bağışçısı Kazanım Uzmanı Ramazan Çiçek karşıladı ve yakın ilgi gösterdi.

Kan bağışına ihtiyaç var

Ziyarette konuşan Türk Kızılay Bursa Kan Merkezi Müdürü Dr Orhan Emin Latif, korona virüse yakalanma kaygısı yüzünden salgın sürecinde kan bağışlarının azaldığını belirterek, “Biz burada her türlü tedbiri aldık. Kan bağışına gelecek vatandaşlarımızın hiçbir şüphesi olmasın. Kan bağışının ne kadar hayati bir ihtiyaç olduğunu hatırlatarak, Bursalıları kan vermeye davet ediyorum. ASKON Bursa Şubesi’ne de gösterdikleri bu örnek davranıştan dolayı şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Emre Yıldız, “Kan bağışı kutsal bir görev”

ASKON Bursa Şubesi Başkanı Emre Yıldız ise yönetim kurulu üyeleriyle birlikte startını verdikleri kan bağışı kampanyasının bir ay boyunca devam edeceğini söyledi.

Bu süreçte 50 kişi ve üzerinde kan bağış yapacak fabrikalara Kızılay’ın kan toplama araçlarının gideceğini vurgulayan Yıldız, “Bizler iş insanları olarak, bu ülkenin bize sağladığı imkanlarla ticaret yapıyoruz. Milli konularda ve dayanışma gerektiren durumlarda her zaman katkı koymaya hazırız. Kan bağışı yapmak gerçekten çok kutsal bir görev. Bugün burada bu kampanyayı başlatırken, başta üyelerimiz olmak üzere tüm hemşehrilerimizi Kızılay’a destek vermeye çağırıyorum” dedi.