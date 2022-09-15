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Askeri helikopter 6 yaşındaki çocuk için havalandı
Hakkari’nin Derecik ilçesinde yüksekten düşerek beyin kanaması geçiren çocuk, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Sağlık 15.09.2022, 23:12
Hakkari’nin Derecik ilçesinde yüksekten düşerek beyin kanaması geçiren çocuk, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, "Derecik’te yüksekten düşme sonucu beyin kanaması teşhisi konulan D.A. isimli 6 yaşındaki kız çocuk, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi’ne götürüldü" denildi.
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