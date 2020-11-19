Aşıyla ilgili bir olumlu gelişme daha

Tüm dünyada 1 milyon 300 bin kişinin ölümüne yol açan yeni tip korona virüse karşı aşı yarışında sona gelindi.

Pfizer/BioNTech, son aşama klinik denemelerini sonladığını, aşının yüzde 95’ten fazla koruma sağladığını dün açıkladı. AstraZeneca/Oxford aşısında ise son aşama denemeleri hala sürüyor.

AstraZeneca/Oxford’un ikinci aşama klinik deneylerine 160’ı 18-55 yaşları arasında ve 240’ı 70 yaşın üzerinde olan toplam 560 sağlıklı gönüllü katıldı.

The Lancet tıp dergisinde yayımlanan verilerde, korona virüs nedeniyle ciddi hastalık geliştirme riski bulunan 70 yaşın üzerindeki katılımcılarda, Kovid-19’a karşı bağışıklık oluştuğu ifade edildi.

ÜÇÜNCÜ AŞAMA DENEYLERİN SONUÇLARI GELECEK HAFTA ÇIKACAK

“AZD1222” adlı aşıyı geliştiren ekipten Maheshi Rmasamy, şu anda aşının geniş katılımlı üçüncü aşama klinik demelerinin sürdüğünü ve ilk sonuçların gelecek hafta çıkmasını beklediklerini duyurdu.

Bununla birlikte Rmasamy, “İkinci aşama testlerin sonuçlarında aşının yaşlılarda antikor seviyelerine T hücresi bağışıklığını tetiklediğini gördük. Bu aşımızın toplumda savunmasız durumdaki insanları koruyabileceğini gösteriyor” dedi.

BIONTECH/PFIZER VE MODERNA'NIN GERİSİNDE KALDI

Aşı çalışmaları başladığında AstraZeneca/Oxford’un aşı adayı, pandemiye karşı verilen mücadelede en çok umut veren adaylardan biriydi. Ancak Pfizer/BioNTech ve Moderna, son aşama deneme verilerini yayımlayarak aşılarının sırasıyla yüzde 95 ve yüzde 94,5 oranında koruma sağladığını duyurdu.

Dün Pfizer/BionTech’ten yapılan açıklamada, 6 ülkede 43 bin gönüllü üzerinde denenen aşı adayının 65 yaş üstü insanlarda ise yüzde 94 üzerinde koruma sağladığı ve ciddi bir yan etkiye neden olmadığı belirtildi.

Diğer yandan, Pfizer/BioNTech ve Moderna aşılarının her ikisi de mesajcı RNA(mRNA) olarak bilinen yeni bir teknoloji kullanıyor, AstraZeneca/Oxford ise şempazelerde bulunan yaygın bir nezle virüsünün zayıflatılmış halini kullanarak bir viral vektör aşısı geliştiriyor.