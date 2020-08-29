banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Rus savaş uçakları Karadeniz üzerinde ABD keşif uçağını önledi
Rus savaş uçakları Karadeniz üzerinde ABD keşif uçağını önledi
Ayasofya girişinde tulum ve ve başörtüsü dağıtılacak
Ayasofya girişinde tulum ve ve başörtüsü dağıtılacak
İBB'den satılık turizm arazisi
İBB'den satılık turizm arazisi
Hangi ülkelerde korona virüsü yok?
Hangi ülkelerde korona virüsü yok?

Aşırı tuz kısıtlanmasına dikkat

UZM. DR. NECDET YETİM

Sağlık 29.08.2020, 10:48
3
Aşırı tuz kısıtlanmasına dikkat

Uzm. Dr. Necdet Yetim, tuz tüketimine karşı yapılan "zararlıdır, azaltın, kullanmayın" uyarılarına dikkat çekti. Yetim, "Özellikle tansiyon, kalp-damar, diyabet, böbrek hastalıkları gibi kronik hastalıkları olanların az tuz almaları önerilir. Bu öneri genellikle doğru olmakla birlikte, aşırı tuz kısıtlanmasının da sodyumu çok düşürebileceği, tansiyonun çok düşmesine, su dengesinin bozulmasına, böbrek yetmezliğine, başta beyinde olmak üzere ödemlere yol açabileceği bilinmelidir" dedi.

İzmir Kent Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yetim, sodyumun, vücutta normal sınırlarda bulunması gereken en önemli minerallerden biri olduğunu söyledi. Sodyumun besinlerle vücuda alındığını, sofra tuzunun (sodyum klorür) en önemli kaynak olduğunu kaydeden Yetim, "hiponatremi" denilen sodyum eksikliği ve bunun yol açacağı sağlık sorunları hakkında açıklamalarda bulundu.

"Düşük sodyum, kanda su oranının azalmasına, kanın daha koyu olmasına yol açar"

Kanda yeterli oranda sodyum bulunmasının vücudun su dengesinin sağlanması açısından çok önemli olduğunu vurgulayan

Uzm. Dr. Yetim, şöyle konuştu:

"Sodyum damar içinde fazla olunca damarlardaki su çoğalır ve su hacmi artarak damar içi basıncı, yani tansiyon yükselir. Tersi olduğunda, tansiyon düşer ve düşük tansiyona bağlı belirtiler meydana gelir. Sodyum, beyin hücrelerinin düzenli çalışması ve sinirlerdeki iletimlerde rol oynar, bedenin su dengesini, başta şeker olmak üzere birçok maddenin hücrelere geçişini sağlar, tansiyonu ayarlar. Kanda düşük sodyum, suyun kan damarlarında tutulmasını engeller, damar dışı dokuların arasına fazla su çıktığı için ödem meydana gelir, özellikle beyinde bu olay sonucu beyin ödemi meydana gelir. Düşük sodyum, kanda su oranının azalmasına, kanın daha koyu olmasına yol açar. Bu da damar içi pıhtılaşmanın artmasına, özellikle kılcal damarlarda kanın akıcılığının azalmasına yol açar, böylece hücrelerin beslenmesi ve canlılığı azalır."

Hiponatremiye neler yol açar?

Öte yandan Uzm. Dr. Yetim, hiponatremiye yol açan nedenleri “tuz alımının aşırı kısıtlanması, özellikle tansiyon ilaçlarıyla ya da sıcakta terlemeyle sodyumun vücuttan çok fazla atılması, kusma, ishal gibi nedenlerle sodyum kaybının yaşanması” olarak özetledi.

Hiponatreminin belirtilerini de hafiften ağır tabloya doğru; "iştahsızlık, halsizlik, baş dönmesi, denge bozukluğu, tansiyon düşmesi, baş ağrısı, bilinç bulanıklığı, bilinç kaybı, bulantı, kusma, kaslarda sertleşme, kasılma ve kramplar, solunum bozulması, solunum durması, koma, ölüm" olarak sıralayan İzmir Kent Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Necdet Yetim şu önerilerde bulundu:

"Beslenmede aşırı tuz alımı olmamalı; ancak özellikle tansiyon ilacı ve idrar söktürücü ilaçları kullanan hastalar tuzu tamamen kısmamalıdır. Bu kişilerin hafif tuzlu yemeleri daha doğru olur. Özellikle yaz mevsiminde tuz kaybı arttığı için biraz daha fazla tuz alınması uygundur. Miktar olarak söylemek gerekirse ortalama günde 1 çay kaşığı kadar tuz almak doğru olur. Ayrıca sık sık tansiyon kontrolleri, hiponatremi belirtilerinin gözlenmesi ve kanda sodyum kontrolleri yapılması da iyi olur."

Yorumlar (0)
banner378
30°
açık
Namaz Vakti 29 Ağustos 2020
İmsak 04:50
Güneş 06:21
Öğle 13:10
İkindi 16:52
Akşam 19:49
Yatsı 21:14
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25