Aşırı terlemeye botokslu çözüm

Dalmış Beauty yetkilisi ünlü stilist Mehmet Sait Dalmış, botoks yaptırmanın aşırı terleme konusunda pratik çözümler ortaya koyduğunu söyledi.

Aşırı terleme konusunda açıklamalarda bulunan Dalmış Beauty yetkilisi ünlü stilist Mehmet Sait Dalmış, yapılan araştırmalarda botoks uygulamasına son zamanlarda ilginin arttığını kaydetti. Aşırı terlemeye karşı botoksun etkili olduğunu aktaran Dalmış, “Aşırı terleme günlük hayatta kişileri oldukça fazla rahatsız eden bir sorundur. Aşırı terleme sorununun çözümün de en etkili yöntem botoks yöntemidir. Botoks terleme yöntemine yaz ve bahar ayların da yoğun düzey de talep gösterilmektedir. Botoks terleme tedavileri birçok metotla yapılmaktadır. Bunlardan birisi de terlemeye neden olan sinirlerin alınmasıdır. Terlemeye sebep olan sinirlerin alınmasının yanı sıra ter bezleri de alınarak terleme sorunu çözüme kavuşmaktadır. Botoks tedavisi günümüz de özellikle koltuk altı terlemelerin de sıklıkla kullanılan bir metot olarak karşımıza çıkar. Koltuk altı terlemeleri en sık karşılaşılan terleme türlerinden birisidir. Koltuk altındaki yaşanan terlemeler kalıcı olarak botoks tedavisiyle çözüme kavuşmaktadır” dedi.

“Botoks tedavisiyle terleme sorununa kökten çözüm bulunabilir”

Botoks tedavisinin tıp literatüründe kanıtlanmış birçok pozitif artısının bulunduğunu dile getiren Dalmış, “Botoks tedavisiyle terleme sorununa kökten çözüm bulunabilir. Terlemeye sebep olan sinirler alınarak terleme faktörü ortan kaldırılır. Ayrıca koltuk altı bezlerini de uygulanan botoks tedavisi terleme sorununu tamamen ortadan kaldırmaktadır. Botoks terleme sorununu çözmede günümüz de en etkili yöntemlerin başında gelmektedir. Aşırı terleme birçok kişi de sıklıkla görülen sorunların başın da gelmektedir. Aşırı terleme oluşumun da birçok etmen rol oynamaktadır. Aşırı terleme sorununa sebep olan etmenlerin başında obezite gelmektedir. Aşırı kilolu kişilerde terleme sıklığı normal bireylere göre daha fazla görülmektedir. Aşırı terleme sorunu ayrıca menopoz zamanların da sıklıkla karşılaşın bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Aşırı terleme sorunu ortaya çıkaran bir diğer etmen ise kanser tedavilerin de kullanılan ilaçlardır. Böbrek üstü bezleri hastalıklarında da bireyler de aşırı terleme sorunu görülebilir. Aşırı terleme sorunu genellikle yaz aylarında temmuz ve ağustos ayların da sıklıkla gözlemlenir. Botoks tedavisine olan aşırı ilgi de yaz ayların da artış göstererek artmaktadır” diye konuştu.