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Aşırı sıcaklar ve gebelik

GEBELİĞİNİ YAZ AYLARI İÇİNDE GEÇİRMEK ZORUNDA OLAN GEBELERDE AŞIRI SICAĞIN GETİRDİĞİ BİR TAKIM SIKINTILAR OLABİLECEĞİNİ SÖYLEYEN KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZM. OPR. DR. HATİCE YAĞMURKAYA BALKAY, “ YAZ DÖNEMİ SIKINTILARI GENELLİKLE SICAK BASMALARI, AVUÇ İÇİ VE AYAK TABANLARINDA YANMALAR, ALERJİK PROBLEMLER, BULANTI VE KUSMALARDAKİ ARTIŞ, HALSİZLİK, UYKUSUZLUK VE NEFES DARLIĞI GİBİ BİR TAKIM ŞİKAYETLERDİR” DEDİ.

Sağlık 26.08.2020, 15:27
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Aşırı sıcaklar ve gebelik

Gebeliğini yaz ayları içinde geçirmek zorunda olan gebelerde aşırı sıcağın getirdiği bir takım sıkıntılar olabileceğini söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Hatice Yağmurkaya Balkay, "Yaz dönemi sıkıntıları genellikle sıcak basmaları, avuç içi ve ayak tabanlarında yanmalar, alerjik problemler, bulantı ve kusmalardaki artış, halsizlik, uykusuzluk ve nefes darlığı gibi bir takım şikayetlerdir” dedi.

Medicana Samsun Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Hatice Yağmurkaya Balkay yaz dönemi gebelikleri konusunda bilgi verdi. Gebelerin aşırı sıcağın getirdiği bir takım sıkıntılar ile karşı karşıya kalabileceğini ifade eden Dr. Hatice Yağmurkaya Balkay, “Yaz dönemini gebeliğinizin ilk üç ayı içinde karşılıyorsanız sıkıntılarınız genel olarak artacaktır. Özellikle kokulara karşı hassasiyetin arttığı, kişilerin kendilerini yorgun, halsiz, iştahsız ve bulantı -kusmalarla geçirdikleri bu dönem içindeki aşırı sıcaklar tüm bu problemlerin biraz daha ağır geçmesine neden olabilecektir. Yaz ayları içinde gebeliğin genel olarak en rahat dönemi olan ’ikinci trimester’ yani ikinci üç aylık dönemi içindeyseniz ise nispeten şanslı sayılırsınız. Genel olarak pek tolere edemeyeceğiniz şikayetleriniz olmayacaktır. Yine de, aşırı sıcak hava psikolojik geriliminizi bir miktar arttırabilir ve dönem dönem bir takım sıkıntılara göğüs germek zorunda kalabilirsiniz. Yaz dönemini gebeliğinizin son üç ayı içinde karşılıyorsanız problemleriniz sizi oldukça rahatsız edici hale gelebilir. Aşırı alınan kilolar, vücuttaki ödemler hareket kabiliyetinizi engellerken nefes darlığı, çarpıntı, uykusuzluk, halsizlik gibi problemleri de beraberinde getirebilir. Aşırı sıcak havanın verdiği eziyet ise zaman zaman sizi çaresiz kılabilir. Diğer yandan doğum ile ilgili endişeleriniz, korkularınız ve adeta zamanın akışını durdurarak sizi gün saymaya itebilir” diye konuştu.

Yaz dönemindeki sıkıntılarla baş edebilmek gebelerle ilgili önemli bilgiler veren Dr. Balkay, "Gebeliğin ilk aylarındaysanız eğer; kokulardan uzak durun ve katı-kuru-yağsız gıdalar tüketin. Gebelikte özellikle ilk aylarda kokulara karşı bir hassasiyet artışı olur, bu da bulantı ve kusmaları arttırır. Bunun için özellikle mutfak kokuları ve ağır parfümlerden mümkün olduğunca uzak durun. Bu dönemi katı, kuru, yağsız gıdalarla geçirmeye çalışın. Sabahları uyandıktan sonra baş ucunuzda duran galeta veya çubuk krakerleri tüketmeniz mide asidinizi bir miktar alarak sabah bulantılarınızı azaltacaktır.Bulantıların aşırı olması durumunda ilaç kullanabilmeniz için hekiminize danışabilirsiniz. Bol sıvı tüketin. Bulantı ve kusmalarınız çok fazla değil ve özellikle gebeliğinizin 3. ayınızı doldurmuşsanız bol miktarda su ve sulu gıda tüketimine önem verin. Günde 3 litre (yaklaşık 15 bardak) sıvı alımı pek çok probleminizi giderecektir. Gebelikte daha sık olarak görülen idrar yolu enfeksiyonları, kabızlık, hemoroid (basur) gibi problemler ile birlikte gebeliğin erken doğum veya düşük tehtidi, oligohidramnion (bebeğin amnion suyunun normalden azlığı), rahim içi gelişme azlığı gibi pek çok durumlarında içilen suyun hayati önemi vardır. Özellikle gebeliğinizde seyahat etmeniz gerektiğinde vücudunuzun sıvı gereksinimi de artacaktır. Aşırı sıcak ve güneşten kendinizi koruyun. Gebelikte vücutta salınan bazı hormonlar güneş ışınlarına karşı cildin duyarlılığı arttırarak özellikle yüz, karın ve memelerde kahverengi lekelenmelere neden olabilir. Alınan ultraviole ve aşırı sıcak içinizdeki bebeğiniz için de zararlı etkilere sahip olduğundan güneşlenmek gebelik süresince önerilmez” şeklinde konuştu.

“İlk aylardan itibaren düzenli egzersizi ihmal etmeyin”

Egzersizin rahat bir doğum için gerekli olduğuna dikkat çeken Balkay, “Fırsat oluşturarak yüzün. Yüzme ile vücudunuzun adeta tüm kaslarını çalıştırabilir, aynı zamanda psikolojik bir rahatlama da sağlayabilirsiniz. Yüzme için denizi ve hijyenik durumundan emin olduğunuz havuzları kullanabilirsiniz. İlk aylardan itibaren düzenli egzersizi ihmal etmeyin. Son aylar içinde vücudunuz ilk gebelik öncesi döneminize göre ortalama olarak 15-20 kiloluk bir yük altına girecektir. Tüm bu ağırlık artışını beliniz, kalçanız, bacaklarınız ve eklemleriniz karşılamak durumundadır. Bu yüzden özellikle bu bölgelerin egzersizleri hem bu ağırlıkların daha rahat taşınabilmesi hem de doğumun daha rahat bir şekilde gerçekleşebilmesi için gereklidir. Yani, ilk aylardan itibaren düzenli olarak yapılan egzersizler ve yürüyüşler son aylarda sizi daha rahatlatacaktır. Çok sıcak havalarda dışarı çıkmanız gerektiğinde, yüzünüze sürdüğünüz çok koruma faktörlü kremler veya şapka kullanımı ile bu lekelenmelerin oluşumuna karşı önleminizi alabilirsiniz. Sıcak su kaynaklarından uzak durun. Gebelikte kaplıca, hamam, sauna gibi yerlerin kullanılması önerilmez. Çünkü termojen (sıcağa bağlı) etki bebeğin gelişiminde bir takım anomalilerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Aynı şekilde plajda güneşlenmek de önerilmemektedir. Yatmadan önce ılık bir duş alın. Özellikle gebeliğin son dönemlerinde ortaya çıkan uykusuzluk, sıcak basması, huzursuzluk gibi şikayetler için geceleri yatmadan önce alacağınız ılık bir duş sizi hem bedenen hem de psikolojik olarak rahatlatacaktır. Ayrıca akşamları aşırı kalorili ve ağır gıdalardan yerine daha hafif ve hazmı kolayları tercih edin ve yedikten sonra en az bir saat yatağınıza gitmeyin. Yani, ilk aylardan itibaren düzenli olarak yapılan egzersizler ve yürüyüşler son aylarda sizi daha rahatlatacaktır. Yaz döneminin iyi yönlerini de görün. Gebelik döneminizin yaza denk gelmesinin iyi yönleri de vardır aslında. Daha fazla seyahat edebilme şansı da bunlardan birisidir. Gebeliğiniz ile ilgili bir sıkıntınız yoksa seyahat engeliniz de yok demektir” ifadelerini kullandı.

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