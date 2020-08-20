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"Aşırı dezenfektan kullanımı egzamaya yol açıyor"

DERMATOLOJİ UZMANI DR. HÜSEYİN BAŞAR UZUN SÜRE VE SIKÇA ELLERİ YIKAMANIN DERİ ÜZERİNDEKİ YAĞ TABAKASINI HIZLA UZAKLAŞTIRARAK KURUMASINA BUNUN SONUCUNDA EGZAMA VE ÇATLAKLARIN OLUŞMASINA SEBEP OLACAĞINI SÖYLEDİ. BAŞAR AYRICA "DEZENFEKTAN SIKILIYOR VE SAATLERCE DURULAMADAN O DEZENFEKTAN ELİMİZİN ÜZERİNDE DURUYOR. BU ÇOK CİDDİ CİLT PROBLEMLERİNE SEBEP OLUYOR" DEDİ.

Sağlık 20.08.2020, 13:47
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"Aşırı dezenfektan kullanımı egzamaya yol açıyor"

Dermatoloji(Cildiye) Uzmanı Dr. Hüseyin Başar, uzun süre ve sıkça elleri yıkamanın deri üzerindeki yağ tabakasını hızla uzaklaştırarak kurumasına, bunun sonucunda egzama ve çatlakların oluşmasına sebep olacağını söyledi. Başar ayrıca, "Dezenfektan sıkılıyor ve saatlerce durulamadan o dezenfektan elimizin üzerinde duruyor. Bu çok ciddi cilt problemlerine sebep oluyor" dedi.

Pandemi döneminde dezenfektan ve el yıkamanın önemi arttı. Dezenfektan stokları hızla tükenirken Samsun Büyük Anadolu Hastanesinden Dermatoloji Uzmanı Dr. Hüseyin Başar, el yıkama ve dezenfektan kullanımı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Korona virüse karşı en önemli kozlardan birinin de hijyen olduğuna dikkat çeken Dr. Başar, "Hijyen içinde en önemli iki faktör dezenfektanlar ve ellerimizi yıkadığımız sabunlardır. Bu hijyen maddelerini yeterli ve doğru kullandığımızda virüsten korunmak mümkün olabiliyor. Ancak bunları özellikle yanlış kullanırsak cildimizin üzerine yan etkileri oluyor. Dezenfektanların içerisinde alkol, su ve mikropların üzerine etki eden kimyasal maddeler var. Dezenfektanların kullanımında en kritik noktalardan bir tanesi sürekli elimizin altında olması ve uygulaması sonrası elimizin üzerinde uzun süre bırakılmasıdır. Dezenfektan sıkılıyor ve saatlerce durulamadan o dezenfektan elimizin üzerinde duruyor. Birçoğunda nemlendirici takviyesi olmasına rağmen içerisindeki alkol ve kimyasallardan dolayı uzun süre bekletildiğinde bir kuruma ve ardından gelen cilt problemlerine sebep olabilir" diye konuştu.

"Dezenfektan uyguladıktan sonra ilk fırsatta elimizi durulamak gerekiyor"

Aşırı el yıkama ve dezenfektan kullanımının çatlak, egzama gibi problemlere yol açtığını ifade eden Başar, "Sabun temizliğinin belli bir süresi var. Buradaki en kritik noktalardan bir tanesi de kişi ev içerisinde kendi temiz ortamında bile yıkamayı çok fazla sayıda ve uzun sürede yapıyor. Çok fazla dışarıdaki ortama temas etmediğimiz sürece bu şekilde yıkamamıza gerek yok. Aksi taktirde uzun süre ve sıkça ellerimizi yıkamamız deri üzerindeki yağ tabakasını hızla uzaklaştırarak kurumasına ve bunun ardından gelecek çatlama egzama gibi tedavi gereksinimi duyulacak deri problemlerinin oluşmasına sebep olacaktır. Deride olan çatlama ,egzama gibi durumların önlemleri var. Dezenfektan uyguladıktan sonra ilk fırsatta elimizi durulamaktır. Tabii, dezenfektan görevini yaptıktan sonra kurulamak son derece önemli olacaktır. Deterjanlar ile ilgili uygulama ise mümkünse lavabomuzun kenarına bir nemlendirici koyarak elimizi yıkandıktan sonra kullanmaktır. Bu bir miktar deterjanın verdiği zararlı etkileri ortadan kaldırıyor. Gereksiz yıkama yapılmamalıdır. Gerçekte ihtiyaç olduğunda dezenfektan kullanılmalı ve el yıkamalıdır. El yıkamanın bir standart sayısı yoktur. El yıkama tamamen ihtiyaca göre yapılır. Genellikle halkımız zamanında değil egzama olduğu zaman tedavinin peşine gidiyorlar" şeklinde konuştu.

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