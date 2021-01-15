Aşının yan etkisi görülmedi

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Çin’den getirilen aşıların ilk dozu sağlık çalışanlarına uygulanmaya devam ediliyor. Mersin’in Erdemli ilçesinde 24 saatte 600 sağlık çalışana uygulanan ilk dozun herhangi bir olumsuz semptoma yol açmadığı bildirildi.

Aşının uygulandığı Erdemli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Erman Eker, ilçede 600 sağlık çalışanın aşılandığını belirterek, herhangi bir olumsuz semptomla karşılaşılmadığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı tarafından kendilerine her türlü imkanın sunulduğunu belirten Eker, "Sağlık çalışanlarımıza yeteri kadar dozumuz var. İstediğimizde de tedarik geliyor. Dünden bugüne Erdemli’de 600 sağlık çalışanının aşısı hastanemizde yapıldı. İlk aşıyı ben oldum. Herhangi sıkıntı, herhangi bir semptom olmadı. Çok ciddi bir yan etkisi olan arkadaşımız olmadı. Aşılar 2 doz olarak yapılıyor. İlk doz şimdi, ikinci doz 4 hafta sonra yapılacak" dedi.

Öncelik sırasına göre herkese aşılama yapılacağını ifade eden Eker, "Vatandaşlarımız E-Nabız üzerinden, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevularını alabilirler. Bilgiler girildiğinde öncelik sırası, şuan aşı yapılıp yapılamayacağını görüyorlar. Uygunluğu aldıktan sonra, randevularını oluşturduktan sonra sistem üzerinden her aşı kime yapılacaksa burada kodlanıp yapılıyor. Dolayısıyla sistem bakanlığımızın kontrolü altında" diye konuştu.

"Lütfen kurallara uymaya devam edelim"

’Bana bir şey olmaz’ demenin büyük bir hata olacağını anlatan Eker, "Hiç kimse ’ben gencim bana bir şey olmaz’ diyerek hareket etmesin. Lütfen herkes maske, mesafe kuralına uysun. Aşı bir koruyucu ve eğer diğer önlemlerimizi bırakırsak sistem tekrar bozulabilir. Lütfen kurallara uyalım" şeklinde konuştu.

Soğuk zincirde tutulan aşılar, ilçede yaklaşık bin 200 sağlık çalışanına uygulanacak.