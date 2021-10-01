Asiltürk’ün vefatının ardından bakanlardan hastaneye taziye ziyareti

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün vefatının ardından hastaneye başsağlığı ziyaretleri devam ediyor.

Oğuzhan Asiltürk’ün tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi’nde saat 09.00 sularında vefatının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu hastaneye geldi. Hastane girişinde basın mensuplarına bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Soylu, bakanlık görevi süresince Oğuzhan Asiltürk ile birçok kez görüştüklerini aktararak, “Hepimizin yolculuğu ve teslimiyeti bellidir. Devlet hayatı ve siyaset hayatının mümtaz şahsiyetiydi. İçişleri Bakanlığı vesilesiyle çok kez temasta bulunduk. Sesiyle, tembihatlarıyla, tecrübesi ile her konuşmamızda hem devlet hem de millet adamlığı anlayışını hissettirdi” diye konuştu.

“İnandığı gibi yaşayan, yaşadığı gibi inanan siyaset kimliğine sahipti”

Önemli bir siyaset adamının kaybedildiğini vurgulayan Adalet Bakanı Gül ise, “Oğuzhan Asiltürk Beyefendi Türk devletine ve milletine hizmet etmiş bir siyaset adamıydı. Bir kuşağın gelişmesinde çok büyük katkısı oldu. Türkiye’de Milli Görüş Hareketi ile ülkemiz hizmetinde emeği geçen bir siyaset adamıydı. İnandığı gibi yaşayan, yaşadığı gibi inanan siyaset kimliğine sahipti” dedi.

“Siyasi mücadelesini hastalığının son anına kadar devam ettirdi”

Asiltürk’ün genç yaşlarından itibaren siyaset yolu ile Türkiye’ye hizmet ettiğini dile getiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kurtulmuş, “Kendisini uzun yıllardır tanıdığımız, beraber çalıştığımız bir büyüğümüzdü. Asiltürk’ü çeşitli hususiyetleri ile tanıdık. Bunların en başında Türkiye’nin yeniden güçlü bir ülke idealine inanmış, genç yaşlarından itibaren siyaset yoluyla vatandaşa hizmet etmek için fedakarca mücadele etmiş bir abi olarak tanıdık. En zor zamanlarda, darbelerde, parti kapatmalar ve bütün çetin mücadelelerin olduğu zamanlarda Milli Görüş Hareketi’nin öncülerinden oldu. Hastalığının son anına kadar da bu mücadeleyi devam ettirdi” dedi.

Oğuzhan Asiltürk’ün rahatsızlığının uzun zamandır devam ettiğini aktaran Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, “Oğuzhan Bey, uzun zamandır rahatsızlığı vardı. Ankara’ya getirildikten sonra da şehir hastanesinde tedavi altına alındı. Doktorların söylediklerine göre vücudu tedaviye olumlu karşılık verdi, organları fonksiyonlarını kısmen de olsa yerine getirdi fakat kalbi daha fazla dayanamadı” diye konuştu.

Karamollaoğlu, cuma namazından sonra taziyeleri Saadet Partisi Genel Merkezi’nde kabul edeceklerini belirtti.