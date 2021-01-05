Asılsız ihbarlar bıktırdı, 3 çağrıdan biri doğru

Edirne 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü İsmail Öztuna, 2020 yılında 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü olarak Acil Çağrı Merkezlerinde toplam 506 bin 917 çağrı aldıklarını ve bu çağrıların 333 bin 506’sının asılsız ‘yalan’ çağrı olduğunu belirterek, vatandaşları daha duyarlı olmaları konusunda uyardı.

333 bin 506 çağrı asılsız çıktı

Edirne’de, 2020 yılında 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü Acil Çağrı Merkezi 506 bin 917 çağrı geldi. Bunların 173 bin 411’i vakaya dönüşen çağrılar olurken, 333 bin 506’sı ise vakaya dönüşmeyen çağrılar olarak sisteme kaydedildi. Vakaya dönüşen çağrıların oranı yüzde 34,21 olurken, vakaya dönüşmeyen asılsız ‘yalan’ çağrıların oranı ise yüzde 65,79 gibi yüksek bir rakamda kaldı.

Asılsız ihbarlara idari yaptırım cezaları

Edirne 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü İsmail Öztuna, asılsız çağrı konusunda duyarlı olmaları gerektiğini belirterek, çağrı merkezini asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul eden 20 kişiye valilikçe idari yaptırım kararı uygulandığı ve toplam 6 bin 960 TL ceza kesildiğini hatırlattı. Öztuna, Milli Eğitim İl Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışmalarla, ayrıca kamu spotları ve bilgilendirme broşürleri ile asılsız çağrıları en aza indirmeyi hedeflediklerini belirtti.

112 tek numara vatandaş tarafından olumlu karşılandı

Edirne 112 Acil Çağrı Merkezi’nde görevli çağrı operatörlerinden Gözde Kızıl ise, tüm numaraların tek bir çatı altında toplanmasının genel manada vatandaşlar açısından da olumlu karşılandığını belirterek, “2020 yılı 2019 yılına oranla daha çok yoğundu. Çağrılar genellikle covid-19 pandemisi ile ilgili geliyor tabi bunun yanı sıra acil ihbarlar da oluyor” dedi.