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Aşılarla ilgili merak edilen sorular ve cevapları

İkinci doz mRNA aşısının üzerinden 6 ay kadar süre geçmiş kişiler 3. doz BioNTech aşısını yaptırabiliyor. Peki, kimler 3. dozu yaptırabilir? Turkovac aşısı uygulanmaya başladı mı? Kimler TURKOVAC aşısı yaptırabiliyor? TURKOVAC aşısı varyantlara karşı etkili mi? Aşıya dair merak edilenleri 5 soru 5 cevap şeklinde derledik

Sağlık 05.11.2021, 13:04 05.11.2021, 13:13
Aşılarla ilgili merak edilen sorular ve cevapları

Çift doz BioNTech aşısı olmasının üzerinden 6 ay geçen 60 yaş üstündekiler, kronik hastalarla sağlık çalışanlarına hatırlatma dozu uygulamasına dün başlandı.

3. DOZ KİMLERE YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili "mRNA aşısı olmuş olup 2. dozdan itibaren 6 aya kadar süre geçmiş kişilere risk grupları önceliklendirilerek hatırlatma dozu yapılmasının uygun olacağına karar verildi" açıklamasında bulunmuştu.

Aşıların sistemlere tanımlanması üzerine vatandaşlar randevularını alarak hastane ve aile sağlığı merkezlerinde aşılarını yaptırmaya başladı.

"3. DOZ ÇOK KIYMETLİ"

3. doz aşılamanın başlamasıyla ilgili konuşan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, “Öncelikli yaş grubumuz ilk hedefimiz, 3. dozlarını olmalarını istiyoruz. Diğer bir grup riskli grup, özellikle sağlık çalışanı gibi toplumla iç içe olan Covid hastalarına temas eden grup önceliğimiz. 

Aslında iki doz aşı olanlar çok kıymetli bir iş yaptılar, hem kendilerini garantiye aldılar hem de sağlık sisteminin çökmesini engellediler. Çünkü yoğun bakım ve servis yataklarının hala kullanılabilir oranda kalmasını sağladılar. Bu kazanımın devam etmesi için aşı olanların antikorlarının düşmeden bir diriltilmeye ihtiyacı var. Bu 3. doz çok kıymetli. Vatandaşlarımız gelmeye başladı ama asıl yoğunluğu önümüzdeki aylarda bekliyoruz. 

mRNA aşıları ilk başladığında yaş gruplarına göre gidiyorduk, kademeli bir geçiş vardı. O yoğun grubun geldiği dönem, 6 ayın geçtiği dönem yıl sonuna denk gelecek, daha büyük 3. doz başvurularını ilerleyen aylarda göreceğiz” dedi.

TURKOVAC AŞISI UYGULANIYOR MU?

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı "TURKOVAC", faz-3 çalışmaları kapsamında, belirlenen kentlerde 14 Ekim itibarıyla gönüllülere yapılmaya başlandı.

SERİ ÜRETİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yerli aşı TURKOVAC'ın seri üretime geçebilmesi için en az 3 bin kişinin hatırlatma dozunda TURKOVAC'ı tercih etmesi gerekiyor. 3. dozun, yerli aşı TURKOVAC ile uygulanması için gönüllü olmak isteyenlerin başvuruları, e-Nabız üzerinden alınıyor.

KİMLER TURKOVAC AŞISI OLABİLİYOR?

Daha önce 2 doz Sinovac aşısı olmuş ve Covid-19'a yakalanmama gibi belirli kriterleri oluşturan gönüllüler, 3. doz yerli inaktif Covid-19 aşısı TURKOVAC olabiliyor.

TURKOVAC hatırlatma dozu uygulamasına katılmak isteyenler, daha önce Covid-19 geçirmemiş ve iki doz aşısını yaptırmış 18-59 yaş kişiler arasından seçiliyor.

YERLİ AŞININ BİRKAÇ AY İÇERİSİNDE ACİL KULLANIMA GİRMESİ BEKLENİYOR

Yerli aşı Turkovac'ın geliştirildiği Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Turkovac'ın birkaç ay içerisinde acil kullanıma girmesini ümit ettiklerini söyledi.

TURKOVAC VARYANTLARA KARŞI ETKİLİ Mİ?

Prof. Dr. Mustafa Çalış, Erciyes Üniversitesi’nin projesi kapsamında 2-3 tane çalışma yürütüldüğünü vurgulayarak, "Alfa varyantı ile ilgili etkili olduğunu ortaya koymuştuk. Ayrıca şuanda Delta varyantını da izole ettiğimizi kamuoyuna duyurduk. Ayrıca faz-2 çalışmalarında 3. doz aldığımız 50 gönüllümüz var. 

Bunların serumlarıyla da hem orijinal suş olan Wuhan suşu hem Alfa hem de Delta varyantını karşılaştırıyoruz. İnşallah yakın zamanda bunların sonuçları da ortaya çıkacak. Bu aşamada Turkovac’ın varyantlara olan etkisini de araştırıyoruz. Zaten alfa varyantı ile çok güzel sonuçlar elde ettik. Delta varyantı da ortaya çıkacaktır" dedi.

Kaynak: Haberturk.com 

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