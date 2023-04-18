Aşılanma oranı yüzde 95’in üzerine çıktı

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dr. Bekir Tunca, aşının salgınları ve pandemileri önlemede kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Her yıl nisan ayının son haftasında kutlanan aşı haftası dolayısıyla açıklamalarda bulunan Düzce Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Bekir Tunca, aşıların önemini hatırlatmak ve aşılamaya teşvik etmek amacıyla bilgilendirmede bulundu.

Aşıların, bağışıklık oluşturarak bireylerin bulaşıcı hastalıklardan korunmasına yardımcı olduğunu hatırlamak Dr. Tunca, “Aşılar, bakteri veya virüslerin hastalık yapma özelliklerinden tamamen arındırılarak vücutta bir bağışıklık tepkisini tetikleyen biyolojik ürünlerdir. Bu tepki, vücudun gelecekte hastalığa maruz kalması durumunda hastalığı tanımasına ve savaşmasına yardımcı olur. Genel olarak aşılama, hem bireyleri hem de toplulukları bulaşıcı hastalıklardan ve bunların yıkıcı etkilerinden korumak için önemli bir araçtır” dedi.

Kritik öneme sahip

Aşıların bulaşıcı hastalıkların toplum içinde yayılmasını engelleyerek salgınları ve pandemileri önlemede kritik öneme sahip olduğunu dile getiren Tunca, aşılama sayesinde bulaşıcı hastalıklar nedeniyle milyonlarca insanın hayatını kaybetmesinin önüne geçildiğini vurguladı. Dr. Tunca, aşıların toplum sağlığını korumasının yanında bulaşıcı hastalıkların azalmasına bağlı olarak sağlık hizmeti maliyetlerinin düşürülmesi için de büyük öneme sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

Tunca, ülkemizdeki erişkinlere yönelik aşı uygulamalarını şu şekilde sıraladı:

“Erişkin tetanos difteri aşılaması, doğurganlık çağı /gebe kadınlara tetanos difteri aşılaması, mesleğe bağlı riskler nedeniyle aşılama, sağlık personeline yönelik aşılamalar, Düzensiz göçmenlere hizmet veren Geri Gönderme Merkezlerinde çalışan veya düzensiz göçmenlerle doğrudan temas halinde risk altında bulunan tüm personele yönelik aşılamalar, kanalizasyon işçisi olan bireylerin aşılanması, Hepatit B enfeksiyonu açısından risk altında bulunan meslek gruplarındaki kişilere yönelik aşılamalar, Tıbbi atık yönetiminde çalışan bireylere yönelik aşılamalar, Milli Savunma Bakanlığına bağlı personelin aşılanması, askerlik dönemi aşılaması, temaslı aşılaması, altta yatan hastalık ve diğer riskler nedeniyle aşılama, 65 ve üstü yaştaki kişilerin aşılanması, seyahat sağlığı/hac ve umre ziyaretçilerinin aşılanması.”

Bulaşıcı hastalıklara karşı daha duyarlı

Kalp hastalığı, akciğer hastalığı, diyabet veya zayıflamış bağışıklık sistemleri gibi kronik hastalıklara sahip kişiler, 65 yaş üstü bireylerin grip ve pnömoni gibi belirli hastalıklara karşı daha hassas olduğuna dikkat çeken Tunca, bu kişilerde enfeksiyonlardan kaynaklanan ciddi komplikasyon veya ölüm riskinin daha yüksek olduğunu kaydetti. Hamile kadınlar ile bebek ve çocukların, bazı bulaşıcı hastalıklara karşı daha duyarlı olabildiğine işaret eden Dr. Tunca, bu kişilere aşı olmalarının önerildiğini ifade etti. Tunca, ayrıca sağlık çalışanlarının bulaşıcı hastalıklarla karşılaşma riskinin yüksek olması nedeniyle aşılanmalarının hem kendileri hem de bakım verdikleri hastaların sağlığı açısından önemli olduğunu vurguladı.

“Aşılama oranlarının düşük kalmasına yol açabilir”

Ülkemizde çocukluk dönemli aşılamasında 13 hastalığa karşı rutin aşı uygulaması yapıldığı bilgisini veren Dr. Tunca, bu aşıların difteri, boğmaca, tetanoz, çocuk felci, hepatit B, hepatit A, Haemophilus influenzae tip b, tüberküloz, kızamık, kabakulak, kızamıkçık, suçiçeği ve pnömokok aşıları olarak sıraladı. Son on yıllık süreçte aşılanma oranları yüzde 95’in üzerinde seyrettiğine işaret eden Dr. Tunca açıklamasını, “Aşı karşıtlığı, bireylerin aşı yaptırmayı reddetmeleri veya aşıların zararlı olduğuna dair yanlış inançlara sahip olmaları nedeniyle aşılama oranlarının düşük kalmasına yol açabilir. Bu durum, toplumda yaygın enfeksiyonların ortaya çıkmasına ve salgınların yayılmasına neden olabilir” şeklinde sonlandırdı.