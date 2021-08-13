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Aşılamada 'sigara' uyarısı: Antikor seviyesini etkileyebilir

Japonya’da yapılan bir araştırmada; sigara içenlerin koronavirüs aşısına verdiği bağışıklık tepkisinin daha düşük olabileceği sonuçlandı.

Sağlık 13.08.2021, 10:14
Aşılamada 'sigara' uyarısı: Antikor seviyesini etkileyebilir

Japonya'da BioNTech aşısına yönelik bir araştırma yapıldı.

32-54 yaş aralığındaki 378 sağlık çalışanının, aşı sonrası koruyucu antikor seviyeleri analiz edildi.

Kişilerden ikinci dozdan yaklaşık 3 ay sonra alınan kan örnekleri incelenirken, sigara kullanımının antikor seviyelerine ve etkisine bakıldı.

AŞI SONRASI ANTİKOR OLUŞUMUNDA 'SİGARA' ENGELİ

Ayrıca daha önceki araştırmalarla paralel olarak yaşla birlikte antikor seviyelerinin düştüğü de tespit edildi. Yaş değişkeni hesaba katıldıktan sonra varılan sonuçta “erkek olmak” ve “sigara kullanımı” düşük antikor için risk faktörü gösterildi.

KULLANMAYANLARDA ANTİKOR SEVİYESİ DAHA YÜKSEK

Araştırmacılar bu sonucu erkeklerde sigara kullanımı oranının kadınların neredeyse iki katı olmasına bağladı. Önceden sigara kullanıp, bırakmış kişilerde de halihazırda sigara içenlere göre antikor seviyelerinin daha yüksek olduğu görüldü.

Araştırmacılar, sigara kullanımı ve aşıya verilen bağışıklık tepkisi ilişkisiyle ilgili net sonuçlara varmak için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini vurguladı.

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