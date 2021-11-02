banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Galatasaray'da Fatih Terim'in maaşı açıklandı!
Galatasaray'da Fatih Terim'in maaşı açıklandı!
Alec Baldwin'e dolu silah veren yönetmen yardımcısı ilk kez konuştu
Alec Baldwin'e dolu silah veren yönetmen yardımcısı ilk kez konuştu
'En az Handan Hanım kadar yaralı bir kadındı'
'En az Handan Hanım kadar yaralı bir kadındı'
Sinoplu hackerdan Biden'ın partisine şok
Sinoplu hackerdan Biden'ın partisine şok

Aşılamada sarıya dönen Elazığ’da uzmanlar uyardı: "Ben aşı oldum, bu hastalık bana bulaşmaz demeyelim"

Korona virüs aşılama oranında yüzde 65’i geçerek sarıya dönen Elazığ’da, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Cihangiroğlu vatandaşları uyararak, "Ben aşı oldum, bu hastalık bana bulaşmaz demeyelim. Bunların hepsi savaşa gitmeden önce aldığımız bir zırh gibiler. Okun vücudumuza isabet etmesini, silahın yaralamasını önleyecek etki gibi aşı da bu hastalığın bulaşmasını önlüyor" dedi.

Sağlık 02.11.2021, 15:10
Aşılamada sarıya dönen Elazığ’da uzmanlar uyardı: "Ben aşı oldum, bu hastalık bana bulaşmaz demeyelim"

Korona virüs aşılama oranında yüzde 65’i geçerek sarıya dönen Elazığ’da, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Cihangiroğlu vatandaşları uyararak, "Ben aşı oldum, bu hastalık bana bulaşmaz demeyelim. Bunların hepsi savaşa gitmeden önce aldığımız bir zırh gibiler. Okun vücudumuza isabet etmesini, silahın yaralamasını önleyecek etki gibi aşı da bu hastalığın bulaşmasını önlüyor" dedi.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da korana virüs ile mücadele sürüyor. Bu kapsamda ikinci doz aşı oranında yüzde 65’in geçilmesiyle Elazığ, haritada turuncudan sarı renkli kategoriye geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Elazığ ikinci doz aşı oranında yüzde 65’in üzerine çıkarak sarı kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde yüzde 75 hedefine ulaşmalıyız. Geç kalanlar, yarın kolları sıvayalım" ifadelerine yer verdi.

Mediline Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Cihangiroğlu’da vatandaşları maske, mesafe ve aşı konusunda uyardı. Yakın tarihte aşılama oranında en düşük iller arasında yer alan Elazığ’da aşılamadaki artışın meyvelerini verdiğini ifade eden Uzm. Dr. Ahmet Cihangiroğlu, "Son günlerde vaka sayıları da 30 binlerin altına düşmeye başladı. Daha çok batı ve ege bölgeleri mavi kategoride önde gitmekte. Doğu Anadolu’da komşumuz Tunceli yüzde 75’i buldu. Biz de dün itibariyle aşılama oranını yükselterek turuncudan sarıya geçtik. Kış aylarında özellikle korona virüs süreci daha ağır ve diğer hastalıklarla birlikte olduğu için etkilenme durumu daha sıkıntılı oluyor. Bilindiği üzere aşılanmadan sonra hastalığı ağır geçiren kişilerin sayısı azalmakta, hastaneye yatış oranları düşmekte. Biz de kendi ilimiz olarak vaka sayılarının artışında en yüksek iller arasında son günlerde ikinci sıradaydık. Ancak aşılanma oranlarımızın artışıyla birlikte vaka sayılarımızda da düşmeler başlayacak. Hastalığı ağır atlatan vakalarımız azalacak. Şu anda da yatan ve tedavi gören hastalarımız var ancak çoğu hastamız aşı olmayan kişiler. Aşı olan kişiler, kış aylarında bir soğuk algınlığı gibi yüzde 15 aşının korumadığı durumlarda hastalığı hafif şekilde atlatıyorlar. Aşı olmayanlar hayati sıkıntıya sokacak kadar akciğer tutulumları çoğunlukta olan kişiler oluyor ve yatış sayılarını arttırıyor" diye konuştu.

"Bu illetten kurtulmanın tek çaresi aşılanmayı önemsemek"

Toplum olarak bu illetten kurtulmanın tek çaresinin aşılanmayı önemsemek olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Cihangiroğlu, "Aşı vakti gelen her kişinin en kısa sürede, özellikle etkili olan Biontech aşısını uygulamalarında sakınca yoksa o aşıyı tercih ederek aşılarını yapmaları gerekir. Kısa sürede mavi kategoriye geçersek bizdeki vaka sayıları da azalacak. Toplum olarak yakınlarımızın ve özellikle yaşlıların sağlığını önemsiyorsak, bulaşma riskini engellemek istiyorsak, aşılanmaya önem verip kategorimizi yükseltmemiz gerekiyor. Sağlık Bakanımız da kategori değiştirmemizden dolayı Elazığ’ımızdan bahsetti. İnşallah en kısa zamanda biz de mavi kategori olan illere ulaşıp toplumsa olarak daha özgür, daha sağlıklı, daha huzurlu bir şekilde bu süreci neticelendiririz" şeklinde konuştu.

Aşıyı savaşa gitmeden önce giyilen zırha benzetti

Aşıyı savaşa gitmeden önce giyilen bir zırha benzeten Uzm. Dr. Cihangiroğlu, "Özellikle kış aylarında açık alanlar artık kapanıyor. İnsanlar kapalı ortamda vakit geçirmek istiyor. Bu süreçte de yakın temaslar ister istemez artacaktır. Sosyal mesafeye uymayacağımız durumlar ortaya çıkacaktır. Ama biz elden geldiğince bulaşı önlemek için toplu bulunan yerlerde uygun sayılardaki kişiler bir arada bulunmalı, mesafeye dikkat edilmeli. Maskelerini mutlaka takmalarını rica ediyoruz. İlla ben aşı oldum, bu hastalık bana bulaşmaz demeyelim. Bunların hepsi bizim üzerimize geçirdiğimiz savaşa gitmeden önce aldığımız bir zırh gibiler. Okun vücudumuza isabet etmesini, silahın yaralamasını önleyecek etki gibi aşı da bu hastalığın bulaşmasını önlüyor. Ama aradan küçük boşluklardan illaki bulaşır. Bulaş yüzde 85 oranında önleniyor ama yüzde 15’i de bulaşabiliyor. En azından yara aldıysak da hafif sıyrıklarla atlatıp hissetmeden bu hastalıktan kurtuluyoruz" dedi.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Başakşehir 11 15
11. Kayserispor 11 14
12. Adana Demirspor 11 13
13. Sivasspor 11 12
14. Antalyaspor 11 12
15. Gaziantep FK 11 12
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
17. Kasımpaşa 11 9
18. Göztepe 11 9
19. Giresunspor 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 10 17
7. Bursaspor 10 14
8. Tuzlaspor 10 14
9. Gençlerbirliği 10 14
10. İstanbulspor 10 13
11. Boluspor 10 12
12. Samsunspor 10 12
13. Adanaspor 11 12
14. Denizlispor 10 11
15. Menemenspor 10 11
16. Manisa FK 11 10
17. Altınordu 11 10
18. Ankara Keçiörengücü 10 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Wolverhampton 10 16
8. Brighton 10 16
9. Tottenham 10 15
10. Everton 10 14
11. Leicester City 10 14
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 12 20
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Granada 11 11
15. Celta de Vigo 12 11
16. Elche 12 10
17. Deportivo Alaves 11 10
18. Cádiz 12 9
19. Levante 12 6
20. Getafe 12 6