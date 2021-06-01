Aşılama konusunda istediğimiz noktaya gelinceye kadar asla tedbirler aksatılmamalı.
Yaklaşık 15 aydır Covid-19 sebebi ile zaman zaman yoğun kısıtlamalar, zaman zaman normalleşme süreçleri ile birlikte bir zaman diliminden geçtik. 1 Haziran 2021 itibariyle yeniden bir normalleşme süreci başlamış oldu. Bu süreçle beraber, her ne kadar bir takım kısıtlamalar devam etse de 65 yaş üstü aşılananlar, 18 yaş altı gibi toplumun geniş bir kitlesini oluşturan kesim sokağa çıkmakta ve sosyalleşme konusunda bir alan oluştu. Kafeteryalar, restoranlar yani sosyalleştiğimiz alanlar için bir serbestlik durumu hasıl oldu. Dolayısıyla bu sosyalleşme sürecinde bizim yeniden yoğun bir hastalık sürecinin başlamaması, pandemi sürecinin toplumun tamamını sarmaması için bir takım tedbirlerin devam etmesinde fayda var.
Dikkat ! Her 5 Kişiden Sadece 1’i 2 Doz Aşı Oldu
Çünkü bugün baktığımızda 2 doz aşı yapılanların sayısı yaklaşık 12,5 milyon. Toplamda aşı yapılması gereken nüfus yaklaşık 65 milyon. Yani biz olması gerekenin 5,5’ta 1 gibi bir kısmını aşıladık. % 80-85 gibi bir kısmı hali hazırda bağışık durumda değil. Dolayısıyla kısıtlamalar konusunda mutlaka dikkat etmek gerekiyor. Aşılama konusunda istediğimiz noktaya gelinceye kadar asla tedbirler aksatılmamalı.
Aşı Olanlar Kesin Koruma Altında Değil !
Her ne kadar 12,5 milyon kişinin iki doz aşısı yapılmış olsa bile bu aşıların koruyuculuğu Sinovac için % 80’ler civarında, başka ülkelerde bu oran % 50’lerde. Dolayısıyla aşı olanların % 100 korunma altında olduğunu düşünmek doğru olmayacaktır.
Kronik Rahatsızlıkları Olanlar Dikkat !
Tedbirlere uyulması konusunda 65 yaş üstü ve kronik hastalıkları olanların hassasiyetlerine devam etmeleri gerekiyor. Özellikle kanser, şeker ve diyabet gibi rahatsızlıkları olanların daha da dikkatli olmalarını tavsiye ederim.