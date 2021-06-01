Dikkat ! Her 5 Kişiden Sadece 1’i 2 Doz Aşı Oldu

Çünkü bugün baktığımızda 2 doz aşı yapılanların sayısı yaklaşık 12,5 milyon. Toplamda aşı yapılması gereken nüfus yaklaşık 65 milyon. Yani biz olması gerekenin 5,5’ta 1 gibi bir kısmını aşıladık. % 80-85 gibi bir kısmı hali hazırda bağışık durumda değil. Dolayısıyla kısıtlamalar konusunda mutlaka dikkat etmek gerekiyor. Aşılama konusunda istediğimiz noktaya gelinceye kadar asla tedbirler aksatılmamalı.

Aşı Olanlar Kesin Koruma Altında Değil !

Her ne kadar 12,5 milyon kişinin iki doz aşısı yapılmış olsa bile bu aşıların koruyuculuğu Sinovac için % 80’ler civarında, başka ülkelerde bu oran % 50’lerde. Dolayısıyla aşı olanların % 100 korunma altında olduğunu düşünmek doğru olmayacaktır.

Kronik Rahatsızlıkları Olanlar Dikkat !

Tedbirlere uyulması konusunda 65 yaş üstü ve kronik hastalıkları olanların hassasiyetlerine devam etmeleri gerekiyor. Özellikle kanser, şeker ve diyabet gibi rahatsızlıkları olanların daha da dikkatli olmalarını tavsiye ederim.