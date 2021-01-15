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Aşıda güvenli tedarik için beş kritik nokta

Covid-19 aşılamasının başlamasıyla aşı tedariği dünyanın gündeminde. KPMG Türkiye İlaç ve Sağlık Sektör Lideri Şafak Erdur, aşıda tedarik zincirinde güvenliği sağlamak için sektörün alarma geçtiğini söyledi. Erdur, “Aşılar sahteciliğe, hırsızlığa ve suistimale karşı korumasız. Dijital çözümlerle süreci yönetmek hayati önemde” dedi.

Sağlık 15.01.2021, 11:39
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Aşıda güvenli tedarik için beş kritik nokta

Dünyanın Covid-19 aşılamalarıyla ilgili harekete geçmesi, dikkatleri aşıların güvenli tedariğine yöneltti. KPMG Türkiye İlaç ve Sağlık Sektör Lideri Şafak Erdur, küresel bir sağlık krizine neden olan Covid-19 virüsüyle mücadele etmek için tüm dünyada görülmemiş seferberlik ilan edildiğini söyledi. Büyük miktarlarda ve çok hızlı sevk edilen aşı tedarik zincirinin hiç olmadığı kadar önem kazandığını vurgulayan Şafak Erdur, “Tüm paydaşlar dünyada birçok bölgeye aşının bozulmadan ulaştırılması için en uygun koşulları sağlamak için zamanla yarışıyor. Tedariğin güvenliği için dijital çözümlere güvenmek ve çok hassas takip etmek hayati önem taşıyor” dedi. Erdur’un dikkat çektiği tedarik zinciriyle ilgili beş kritik nokta şöyle:

Her şey planlamayla başlıyor

Covid-19’un yayılma hızı göz önünde bulundurulduğunda maksimum hızda en çok noktaya aşıları ulaştırmak çok önemli. Bu nedenle en önemli başlık hatasız planlama. İyi bir planlamanın paydaşları arasında mutlaka üreticiler, lojistik sağlayıcılar, sağlık profesyonelleri ve eczacıların olması gerekiyor. İkinci öncelik lojistik alt yapı. Diğer önemli nokta arz/talep dengesini yönetmek. Aşı taleplerinin karşılanması sırasında yaşanacak olası tedarik zinciri sorunlarının üçüncü parti lojistik şirketleri tarafından çözüleceğini düşünüyoruz. Sağlık sistemleri tedarik zinciri yöneticilerine, aşıların güvenli tedariği için 13 ila 26 hafta aralığında süreci öngören bir planlama yapıp üreticiler ve lojistik şirketleri ile paylaşmalarının yararlı olacağı tavsiyesinde bulunuyoruz. 

Gerçek zamanlı ısı takibi

Salgının küresel ölçeği ortaya çıkan talep nedeniyle aşıları doğru ısıda tutmak için gereken koordinasyonu zorlaştırıyor. Tedarik zinciri yöneticileri, uçtan uca günlük ısı kontrolü, ısının gerçek zamanlı izlenmesi ve raporlanması, soğuk depoların takibi hatta otomatik tarayıcılarla sistem uyarıları düzenlenmesi gibi pek çok konuda sorumluluk taşıyor.

Aşı dağıtım veri analizi 

Uçtan uca envanter takibi, aşının nerede ve ne durumda olduğunu bilmenin en etkili yöntemlerinden. Aşı grupları etiketleri üzerindeki veriler sayesinde tedarik zinciri yöneticileri süreç hakkında baştan sona bilgi sahibi olabilir. Takip sırasında oluşan veriler sayesinde bir sonraki doz için en doğru planlamayı yapmak mümkün. Bu aşama çok güçlü gerçek zamanlı veri aktarımı ve takibi gerektiriyor. Tedarik zinciri yöneticilerinin veri standardizasyonu, üzerinde anlaşılan sınıflandırmalar ve ticari veri paylaşımı gibi süreçlerin tümüne hakim olması ve dijital altyapı güçlendirmeleri için çalışması gerekiyor.

Sahteciliğe, hırsızlığa önlem

 

Birçok tedarik zinciri gibi, aşılar da sahteciliğe, hırsızlığa ve suistimale karşı savunmasız. Özellikle farklı lokasyonlardan, ülke sınırlarından geçen ürünlerle ilgili bu ihtimaller artıyor. Bu riskleri aşmanın en güvenli yolu aşı gruplarının seri numaralarıyla tüm süreci yönetmek, dijitale güvenmek. Akıllı sistemler ve nesnelerin interneti sayesinde oluşturulan gözetim zinciri, teslimat süreci takibi gibi konular tedarik zinciri yöneticilerinin ajandasında olmalı. Böylece tedarik sürecinde gerçekleşen anormallikler, şüpheli hareketler otomatikman tüm tedarik zinciri yöneticileri tarafından görülebilir, müdahale edilebilir. Bu sürece dahil olan tüm paydaşların aşı güvenliği konusunda eğitilmesi önem taşıyor.

Teslimat ve sonrası

 

Son aşama olarak değerlendirilen teslimat ve teslimat sonrası da işin başlangıcı kadar önemli. Bu aşamada tedarik zinciri liderleri, teslimat araçlarının soğuk hava zincirlerinden emin olmalı, lisanlı sürücüler tarafından kullanıldığını bilmeli, takip sistemini 7/24 kesintisiz izlemeli. 

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