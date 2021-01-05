Aşıda doz tartışması devam ediyor

Korona virüsü hızlı bir şekilde yayılmaya devam ederken, uzamanlar yapılacak aşıları tek doz olarak kullanmayı tartışıyor. BioNTech-Pfizer, Oxford-AstraZeneca ve Moderna’nın aşıları birer birer onay alsa da, yeterli stok bulunmaması aşılama kampanyalarında sıkıntı yaratıyor. Vaka sayılarının kış dönemiyle birlikte artmasıyla da uzmanlar farklı çözümler bulmaya çalışıyor.

AŞILARIN DOZUYLA İLGİLİ TARTIŞMA SÜRÜYOR

ABD’de de hedeflerin tutturulamaması üzerine aşıların dozuyla ilgili tartışma sürüyor. Ancak başta Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) olmak üzere pek çok kurum aşıların dozunun değiştirilmemesi gerektiğini savunuyor. Washington Post’un haberine göre ABD’de halihazırda 15 milyonun üzerinde aşı dağıtılsa da, bunların yalnızca 4.5 milyonu uygulanabildi.

BU BİR KUMAR

Aşıda ikinci dozun geciktirilmesinin bir kumar olduğunu belirten CDC uzmanları, bu riskin alınmaması gerektiğini savunuyor. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) yetkilileri, iki dozlu yöntemin değiştirilmesine yönelik tavsiyelerin etkili olup olmadığına dair yeterli veri olmadığını duyurdu.

ETKİNLİK İKİNCİ DOZDAN SONRA

FDA Başkanı Stephen Hahn, Pfizer-BioNTech aşısının ilk dozdan sonra yüzde 52 etkinlik oranının bulunduğunu vurgularken, ikinci dozun uygulanmasıyla birlikte koruyuculuğun yüzde 90’ların üzerine çıktığını hatırlattı. Hahn, bu nedenle mevcut planla yollarına devam etmeleri gerektiğini söyledi.

BÖYLE BİR KARAR ALMAK ÇOK TEHLİKELİ

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci ise, “Aşıda ikinci dozu üç ya da dört ay geciktirmenin nasıl sonuçları olacağına dair bir veri yok. Nasıl ve ne kadar süreyle koruma sağlayabileceğini bilmiyoruz. Elinizde yeterli veri olmadan böyle bir karar almak çok tehlikeli. FDA’nın etkin yol olarak gösterdiği iki doz yöntemini uygulamalıyız” dedi.