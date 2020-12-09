Aşı zorunlu değil, ücretsiz olacak

Koca'nın konuşmasında satır başları;

Zorunluluk konusu da Bilim Kurulu'nda tartışıldı, şimdilik ikna ederek aşılamayı düşünüyoruz. Zorunlu aşılama yok.

Yani en erken 3 aylık zaman diliminde yoğun aşıya erişimi daha çok önemsiyoruz. Burada biz, birçok aşıyı geliştiren ülke ve firmalar ile irtibatlı olmaya devam ettik. Ama erken dönemde aşının teslim edilebilirliği konusunda çok rahat olmadığını gördük.

Özellikle birçok ülkenin binlerce yüzbinlerce açıklamış olduğu, sipariş ettiğini söylediği aşıların teslim sürelerine bakmak lazım. Erken dönemde ilk 3 aylık zaman diliminde bu teslimatların yüksek olmadığını görürsünüz.

Çoğu aşı ürettiğini söyleyen firmanın geçmişinde ürettiği aşı yok. Bizim aşı aldığımız yer inaktif aşı üretiminde geçmişi olan, bu konuda tecrübeli 10 yıldan fazla süredir bu iş yapan bir firmadır.

Bu aşıyı eğer biz Mart'tan sonra istersek Sinovate dahil olmak üzere birçok aşıyı şu an alabiliriz. Ama bize Şubat ayı dahil Mart ayı dahil aşının teslim edilebilmesi çabası içinde olduğum için burada zorlandığımızı söylüyorum.

Türkiye'nin ilk iki veya üç ay içinde dünyanın birçok ülkesinden daha fazla aşıya sahip olduğunu, o sipariş veren ülkelere bakın görmüş olursunuz. Almanya Prifizer aşısını yıl sonuna kadar ancak 11.000.000 alabilir.

Biz Şubat ayı sonuna kadar 50 milyon aşıya ulaşmış olacağız.

Biz aşıya erken ulaşmayı istedik ve bir de aşının özellikle güvenilir ve etkin olmasını hedefliyoruz.

Çin aşısı sonuçları bir hafta on gün içinde açıklanır.

Yaygın aşılama yapıldıktan sonra HES Koduna işlenmesi düşünülebilir.

Şu an 3.700 kişiye aşı yapıldı, ciddi bir yan etki yok.

Ulaşım için aşı şartı yaygın aşılama sonrası da gündeme gelebilir.

İstanbul'da vaka sayısı azaldı ama yoğun bakım yükünün devam ettiği şehirlerden.

Hamileler ve 18 yaş altı için düşünülmüyor.

Yılbaşı gecesi kısıtlama saatlerine tabii, gün sayısının artıp artmayacağını salgının seyri belirler.

120.000 sağlık çalışanı enfekte oldu. Hayatını kaybeden kişilerin sayısı ise bu dönemde 216 kişi.

Her ölüm Covid değildir, fakat tedbir amaçlı bulaşıcı olarak işlenmektedir.

Definde tedbir için bulaşıcı hastalık diye işlenir.

Gelen aşılar öncelikli kesimlerde ( sağlık çalışanı, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlar) uygulandıktan sonra kalan aşıların kimlere uygulanacağı Bilim Kurulu tarafından belirtilmiştir. Bu konuda çalışmaları devam ediyor.