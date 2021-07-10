Aşı yaşı 16'ya indirildi

İlk doz aşılamada 57 milyonu geçen Türkiye'de aşılama yaş sınırının 16'ye indirildiği duyuruldu.

Aşılama programı kapsamında sırası gelen ve kriterlere uyan vatandaşlar, e-Nabız ve MHRS sistemi üzerinden randevularını alabiliyor.

Yapılan aşı İstanbul'da 10 milyon 354 bin 79, Ankara'da 4 milyon 700 bin 925, İzmir'de ise 3 milyon 830 bin 348 doz olarak kayıtlara geçti.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, İzmir ve Bilecik oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Şırnak, Bingöl ve Ağrı olarak sıralandı.