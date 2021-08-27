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Aşı yaptırmamışlardı... Aynı aileden 3 kişi, 3 gün içinde koronadan öldü

Sağlık 27.08.2021, 15:54
Aşı yaptırmamışlardı... Aynı aileden 3 kişi, 3 gün içinde koronadan öldü

Ordu'da, aynı aileden olan ve aşı olmadıkları belirlenen 3 kişi, 3 gün içinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kabadüz ilçesine bağlı Başköy Mahallesi’nde yaşayan Mustafa Altıntaş ile annesi Hamide Altıntaş ve anneannesi Ayşe Yılmaz, rahatsızlanınca hastaneye gitti. Ailenin koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıktı.

ART ARDA HAYATINI KAYBETTİLER

Durumu ağır olan Ayşe Yılmaz, hastanede yoğun bakıma kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen 24 Ağustos’ta hayatını kaybetti. Durumları ağırlaşınca hastaneye kaldırılan Hamide Altıntaş 25 Ağustos’ta, oğlu Mustafa Altıntaş ise 26 Ağustos’ta hayatını kaybetti. Ölen 3 kişi, köyde toprağa verildi.

AŞILARINI YAPTIRMAMIŞLAR

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, ölen ailenin aşılarını yaptırmadıklarını belirtti. Öte yandan, ailenin bazı fertlerinin de de koronavirüs karantinasında bulunduğu belirtildi.

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