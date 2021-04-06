Aşı turizminin popülaritesi artırıyor

Rusya’ya aşı turları, dünya genelinde popülerlik kazanmaya devam ediyor. Rusya Seyahat Endüstrisi Birliği Başkan Yardımcısı Aleksandr Osaulenko, bu tür turların ortaya çıkması ve popülaritesindeki ani artışın öncelikle dünya genelinde Rus aşısına giderek artan ilgi ve güven ile ilgili olduğunu belirtti.

Osaulenko, Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Rusya’ya aşı turlarının ortaya çıkması ve popülaritesindeki artış, elbette, dünyanın en güvenli ve etkili aşılardan biri olduğunu kanıtlayan Rus aşıya giderek artan güvenden kaynaklanıyor” dedi.

Yaklaşık 60 ülkenin Sputnik V’yi tescil ettiğini ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun sipariş paketinin oldukça büyük olduğunu söyleyen yetkili, “Ayrıca Rusya’daki aşılama sürecinin oldukça aktif ilerlediğini görüyoruz. Rusya’da, yabancı ülke vatandaşları da aktif olarak aşılanıyor. Tüm bunlar, ülkemize aşı turlarının popülaritesindeki artışa doğrudan yansıyor” ifadesini kullandı.

Tur operatörlerinin “talep arz yaratır” ilkesine göre hareket ettiğini kaydeden Osaulenko, Rusya’ya aşı turları için çok sayıda ön başvuru aldıklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Aynı zamanda aşılama için yeterince uzun bir süre gerekli, en az 21-22 gün. Doğal olarak bu, turun fiyatını etkiliyor. Turistin bu uzun süre içerisinde ne yapacağı sorusu ortaya çıkıyor. Çünkü insanların ülkemize ortalama 7-10 günlüğüne gelmesine alışkınız. Bu durumda ise 2 – 2.5 kat daha uzun sürecek. Bu nedenle elbette bazı nüanslar var. Aynı zamanda, misal Almanya’dan ilk grubun 8 Nisan’da Rusya’ya geleceğini biliyoruz. Bunlar, başlıca amaçları Rusya’da aşı olmak olan insanlar”.

“Rusya’da, aşı yapmak isteyen yabancı vatandaşlarına aşı yapan oldukça çok sayıda aşı merkezi var”

Fakat Rusya’da, bazı ülkelerin vatandaşları için bir dizi kısıtlamanın olduğunu dile getiren yetkili, bazı ülkelerin vatandaşları için Rusya’ya giriş yasağının uygulandığını belirterek, “Bu yüzden turizm iş birliğinin yeniden başladığı ülkelerin vatandaşları, hiçbir sorun yaşamadan bu tür turlarla Rusya’ya gelebilir. Ancak ulaşımın ve giriş izni olmaması nedeniyle maksimum kısıtlama uygulanan ülkelerin vatandaşları için belli zorluklar var. Buna, Rusya’da oturma izni olan, Rusya’ya tıbbi amaçlarla veya eğitim için ya da akrabalarını ziyaret etmek için gelen kişiler dahil değil” diye konuştu.

Sputnik’ten Amur Gadjiev’in haberine göre Osaulenko, Rusya’ya aşı turlarının organizasyonunda, yabancı tur operatörleri için ek zorluklar ve kısıtlamaların olup olmadığı sorusuna, “Aslında yok. Bu, aşı yapmak için Rusya’ya gelmek isteyen kişilerin vatandaşı olduğu ülkelerin yasaları tarafından düzenleniyor. Rusya’ya gelince ülkemizdeki aşılama gönüllü ve ücretsiz bir süreç ve vatandaşlığa bağlı değil. Rusya’da, aşı yapmak isteyen yabancı vatandaşlarına aşı yapan oldukça çok sayıda aşı merkezi var” dedi.